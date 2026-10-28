Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y Qué Magnitud Tuvo el Sismo de Este Miércoles?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio un reporte de los sismos que se han registrado este miércoles en México; aquí te informamos dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo el temblor hoy, 28 de octubre de 2026.

En Chiapas, sigue temblando luego del sismo magnitud 7.4 ocurrido el 17 de julio de 2026 en Ciudad Hidalgo. Hasta el 27 de octubre, se habían registrado 3,224 réplicas, la más grande de 6.5.

Cabe recordar que México se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80% de la actividad sísmica mundial.

¿Dónde fue el temblor hoy?

A continuación, te damos un reporte de los temblores de hoy en México, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional.

A las 00:54 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 135 kilómetros (km) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 01:36 horas, sismo de magnitud 4.1 a 142 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 12:55 horas, sismo de magnitud 4.2 a 132 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 5 km de profundidad.

A las 13:06 horas, sismo de magnitud 4.3 a 150 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 13 km de profundidad.

Además, durante el pasado mes de septiembre de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3,133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5. El evento más grande del mes fue de magnitud 5.5, el día 2, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Con información de N+