Sociedad

Temblor en México Hoy: ¿Dónde Fue el Epicentro y Qué Magnitud Tuvo el Sismo de Este Miércoles?

El primer sismo de hoy se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Evacuación por Simulacro Nacional en la Ciudad de MéxicoEvacuación por Simulacro Nacional en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México en el Cinturón de Fuego: Nuevo sismo reportado hoy. Infórmate sobre el epicentro y magnitud del temblor.

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