Flávio Bolsonaro Llega a EUA; lo Acogerá Gobierno de Trump tras Perder Elecciones en Brasil

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos de América (EUA) luego de huir de Brasil, vía Argentina, después de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador de 45 años ahora será acogido por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Bolsonaro llegó al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas, según constataron las agencias EFE y AFP.

Esta última indicó que imágenes de AFPTV lo mostraron bajando del avión privado junto a miembros de su familia.

El excandidato presidencial arribó a territorio estadounidense a pesar de que la Policía Federal de Brasil le había cancelado sus pasaportes ordinario y diplomático, debido a que incumplió una orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Este miércoles, autoridades migratorias argentinas confirmaron que Flávio Bolsonaro hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.

En redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones argentina indicó que el senador y su familia ingresaron anoche vía terrestre por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, con documentación en regla.

Y a las 23:30 hora local de ayer martes (02.30 GMT de este miércoles), abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

El vuelo privado partió del aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigió a Miami.

Ayer, la administración de Donald Trump anunció que acogería al brasileño y a su familia en Estados Unidos, después de que éste abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales.

El Departamento de Estado dijo que EUA le concedería visado a él ya su familia.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El lunes, dijo que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo", y había negado cualquier intención de partir y aseguró que iba a ejercer de jefe de oposición.

"Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", expresó en un video.

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Por su parte, Lula señaló ayer martes no tener "informaciones precisas" sobre una huida de su rival electoral, pero que esta sería "vergonzosa".

"Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos", señaló el presidente reelecto durante el festejo de su cumpleaños 81 en Brasilia.

Cabe señalar que EUA ya acogió durante tres meses a su padre Jair Bolsonaro, que se marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2023.

SPB