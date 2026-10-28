García Harfuch Llega a Sinaloa para Reforzar la Seguridad en el Estado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, llegó a Sinaloa para reforzar la seguridad en el estado.

“Ha habido un incremento de homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas, entonces, hay todos los análisis de inteligencia de por qué ocurre esto, pero lo que nos interesa es proteger a los sinaloenses”, destacó la mandataria durante su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

La presidenta indicó que ayer estuvo en el estado el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) en reunión con mandos militares y de la Guardia Nacional para evaluar el trabajo y "si es necesario reorientar elementos de un lugar a otro".

"Hoy está Omar ahí, desde muy temprano, reuniéndose con la gobernadora para ver qué tenemos que hacer para garantizar la paz”, destacó la mandataria.

Cabe recordar que ayer, el secretario García Harfuch anunció que el Gabinete de Seguridad ampliaría su presencia y supervisión en Sinaloa.

Detalló que la medida responde a instrucciones de la presidenta Sheinbaum, la agenda contempla supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal, junto con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), y el almirante Raymundo Pedro Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar).

En más de Sinaloa, luego de un enfrentamiento en Alfredo V. Bonfil fue abatido Jesús 'N', Chuy Peñuelas, operador de segundo orden del Cártel de Guasave, solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder de ese grupo criminal.

Más tarde, a través de su cuenta de X, el secretario Omar García Harfuch confirmó que una de las personas abatidas era Chuy Peñuelas, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Con información de N+