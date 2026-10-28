Seguridad

García Harfuch Llega a Sinaloa para Reforzar la Seguridad en el Estado

La Presidenta aseguró que la prioridad para su gobierno es proteger a los sinaloenses

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección CiudadanaOmar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Con el aumento de homicidios en Sinaloa, García Harfuch se une para mejorar la seguridad. La presidenta Sheinbaum reafirma su compromiso con los ciudadanos. Información en desarrollo.

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