Seguridad

Muere 'Chuy Peñuelas', Operador del Cártel de Guasave, en Sinaloa

Era el segundo al mando del grupo criminal liderado por 'El Chapo Isidro'; fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas federales

El enfrentamiento ocurrió en Alfredo V. Bonfil, SinaloaEl enfrentamiento ocurrió en Alfredo V. Bonfil, Sinaloa. Foto: Semar

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