Muere 'Chuy Peñuelas', Operador del Cártel de Guasave, en Sinaloa

Luego de un enfrentamiento en Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, fallecieron dos personas, una de ellas podría corresponder a Jesús 'N', Chuy Peñuelas, operador de segundo orden del Cártel de Guasave.

A espera de que se confirme la identidad a través de análisis pericial, señaló la Marina Armada de México, Chuy Peñuelas estaba solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder de ese grupo criminal.

Más tarde, a través de su cuenta de X, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo que con la información disponible, una de las personas abatidas era Chuy Peñuelas, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

El cuerpo de la otra persona fallecida correspondería a Cesáreo 'N', aunque también falta que se determine completamente su identidad.

Los hechos ocurrieron cuando la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban un operativo cuando fueron agredidas por una célula criminal, por lo que repelieron el ataque.

La refriega terminó con las muertes de los presuntos criminales, así como el aseguramiento de cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

Todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Con información de N+