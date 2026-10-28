Así Está el Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Reporte de Incidentes

La México-Querétaro es una de las autopistas neurálgicas del país, ya que conecta al centro del territorio nacional con la Ciudad de México.

A través de sus casi 200 kilómetros de trazo, circulan a diario más de 130 mil vehículos particulares y de carga.

Por esta razón, es una de las vías que más accidentes e incidentes presenta al ser una constante el traslado de personas y mercancías.

Ante este panorama, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizan un monitoreo todo el año, y aquí te decimos lo que está ocurriendo a cada momento.

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¿Cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles, ni la GN ni Capufe informaron sobre accidentes, bloqueos o problemas viales.

Para que puedas organizar tus traslados y evites contratiempos, te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista.

7:11 horas: Hay cierre parcial de la circulación sobre el kilómetro 43 rumbo a CDMX por la atención de un choque múltiple entre unidades de carga una vagoneta y un auto.

7:28 horas: Capufe reporta la reducción de carriles en atención a una persona atropellada en el kilómetro 48 con rumbo a Querétaro.

9:03 horas: Se restablece la circulación en el Libramiento Noreste de Querétaro en dirección a CDMX.

10:14 horas: Informan sobre el cierre parcial a la circulación en el kilómetro 100 rumbo a la ciudad de México por atención a un choque por alcance múltiple entre una unidad pesada y autobuses.

10:52 horas: Se registra carga vehicular en el kilómetro 48 rumbo a Querétaro.

Con información de N+