Reportan Accidente Carretera Reynosa-San Fernando Entre Tráiler y Camioneta

Un accidente entre un transporte de carga y una camioneta mantiene obstruida la circulación en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura del kilómetro 71, en las inmediaciones del ejido General Pedro María Anaya.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las autoridades atienden el reporte y pidió a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la zona, así como seguir las indicaciones de las corporaciones presentes.

De manera preliminar, se reportó la muerte del conductor de una camioneta tipo van de carga, en color rojo, tras un choque contra un tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo permanece dentro de la unidad. Hasta el momento, no se reportan otras personas lesionadas, mientras que se desconoce el paradero del conductor del tráiler involucrado en el accidente.

La circulación en este tramo carretero se encuentra obstruida, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.