Accidentes

Reportan Accidente Carretera Reynosa-San Fernando Entre Tráiler y Camioneta

La circulación permanece obstruida y se recomienda precaución a los conductores

Reportan Accidente Carretera Reynosa-San Fernando Entre Tráiler y CamionetaAccidente Carretera Reynosa-San Fernando Entre Tráiler y Camioneta. Foto: @VoceriaSegTamps

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Tráiler y camioneta chocan en la carretera Reynosa-San Fernando, obstruyendo la circulación.

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