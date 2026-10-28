¿Quién Era Jesús González Peñuelas, ‘El Chuy’? Lo Buscaba la DEA y era Cercano a ‘Chapo Isidro'

Un enfrentamiento en Sinaloa dejó saldo de dos personas muertas, entre las cuales podría estar Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, uno de los operadores del Cártel de Guasave, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El funcionario federal indicó que el enfrentamiento ocurrió después de que integrantes de una célula criminal agredieron a personal de la Secretaría de Marina (Semar), que realizaba un operativo en inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil y que repelió el ataque armado.

El Gobierno de Estados Unidos, añadió, ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Por su parte, la Semar indicó que Chuy Peñuelas es identificado como operador de segundo orden, solo por debajo de Fausto Isidro Meza, Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave.

En un mensaje en redes sociales, la dependencia expuso que queda pendiente la confirmación pericial de la identidad, lo cual será mediante confronta genética y estudios dactiloscópicos.

“Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”, abundó.

De acuerdo con datos oficiales, González Peñuelas encabezaba desde inicios del milenio una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína.

Además, supervisaba laboratorios para procesar goma de opio y de manera reciente habría incursionado en el negocio del fentanilo.

La organización, que incluía a sus hermanos Ignacio y Wilfrido, así como a Efraín ‘N’, Adelmo ‘N’, Raúl ‘N’ y Juana ‘N’, fungía como uno de los brazos fuertes en el tráfico de drogas para Chapo Isidro, y en su momento incluso colaboró con Rafael Caro Quintero.

La información señala que el sujeto operaba en Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

Se le atribuye desde 2007 la conducción de la estructura criminal vinculada con el Cártel de Guasave.

Según la información de fuentes federales, su relevancia radica en los vínculos que presuntamente mantiene entre las zonas de producción de drogas en el noroeste de México y las redes de distribución en territorio estadounidense.

Chuy Peñuelas tenía una orden de captura con fines de extracción. Además, en mayo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra su organización.

El operativo en Alfredo V. Bonfil, municipio de Sinaloa, ocurrió el pasado 26 de octubre. El personal naval repelió el ataque con armas por parte de dos sujetos que bajaron de una camioneta.

Familiares indicaron que los fallecidos podrían corresponder a Jesús González Peñuelas y a Cesáreo 'N', alias Profe, este último identificado como presunto operador de confianza de Chuy Peñuelas.

En la acción, las Fuerzas Armadas aseguraron tres fusiles, tres cargadores, 46 cartuchos y cuatro camionetas con reporte de robo. El valor preliminar de las armas y los vehículos asciende a 5 millones 627 mil 34 pesos.

SPB