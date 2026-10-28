Seguridad

¿Quién Era Jesús González Peñuelas, ‘El Chuy’? Lo Buscaba la DEA y era Cercano a ‘Chapo Isidro'

El sujeto habría muerto, junto con otra persona, durante un enfrentamiento en Sinaloa; se trata de uno de los operadores del Cártel de Guasave

Jesús González Penuelas. Foto: DEAJesús González Penuelas. Foto: DEA

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