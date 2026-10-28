A 4 Años del Feminicidio de Ariadna, Juicio contra Presuntos Responsables No Avanza

Con flores de cempasúchil y girasoles, así recuerdan y honran la memoria de Ariadna Fernanda López Díaz a cuatro años de su feminicidio.

Al respecto, Natalia, una de sus amigas, indicó:

“Era alguien que siempre se preocupaba por sus amigos. Tratamos de venir seguido para mantener su recuerdo vivo”.

Poly, otra amiga, aseguró:

“Yo tengo a Ari presente todo el tiempo en mi vida. Cada vez que veo un girasol o muchos girasoles me acuerdo mucho de ella”.

Ari fue asesinada el 30 de octubre de 2022. Tenía 27 años, su hijo se quedó esperando su regreso.

“Amaba a su hijo, a su mamá. Cuando su mamá falleció se refugió en nosotras que somos sus amigas, en sus amigos y todos nos hicimos muy unidos por ella, como que nos volvimos la familia que ella eligió”.

Primero se le reportó como desaparecida, tras la difusión de videos de cámaras de seguridad, se confirmó que dos personas que conocía estaban presuntamente relacionadas: Rautel y Vanessa ‘N’.

El feminicidio ocurrió dentro de un departamento en la Ciudad de México, su cuerpo fue encontrado en Morelos.

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Sara, otra amiga de Ariadna Fernanda, explicó:

“Han pasado cuatro años muy largos y que aparte pues no podemos tener un duelo como quisiéramos porque estamos más preocupadas por ver si ya metieron algún amparo, que llevan varios amparos, que a mí en lo personal se me hace ridículo habiendo los videos que hay de cuando la llevan sin vida”.

Ariadna fue revictimizada por autoridades.

“El caso del fiscal que entró a la cárcel, salió, le quitaron el fuero. Es más sencillo mirar a las personas, a las víctimas y burlarse y decir que tienen la culpa por ser mujer, por haber salido, cuando no debería de ser así. Nada justifica el que te quiten la vida”, aseguró Sara.

Es recordada por sus amigas en el panteón de San Nicolás Tolentino, en la alcaldía Iztapalapa.

“En estas fechas es cuando más se siente porque no solamente son fechas de Día de Muertos, sino que también pues es cuando nos arrebataron a Ari pues de esta vida, entonces se junta todo”, indicó su amiga Natalia.

A más de mil días de la detención de los presuntos feminicidas de Ariadna, siguen aplazando el proceso para que se haga justicia.

Aún no comienza el juicio oral.

“Nunca vamos a dejar de marchar por nuestra amiga. Nunca la vamos a olvidar, nunca vamos a dejar de venir al panteón. No paran de meter amparos y tienen muchos privilegios. La estamos pasando peor nosotras aquí afuera que ellos allá adentro”, afirmó Poly.

Su amiga Natalia asegura que ha sido un proceso legal doloroso:

“Pues sí ha sido muy difícil porque no es solamente que nos la hayan arrebatado sino también es un proceso legal muy doloroso en donde todavía no hemos conseguido la justicia que queremos, ya van cuatro años y Rautel y Vanessa no tienen sentencia”.

Con información de Itzel Cruz Alanís.

LECQ