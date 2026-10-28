Seguridad

A 4 Años del Feminicidio de Ariadna, Juicio contra Presuntos Responsables No Avanza

El feminicidio ocurrió dentro de un departamento en la CDMX. Su cuerpo fue encontrado en Morelos. Sus seres queridos demandan justicia para la mamá que dejó un hijo huérfano

Ariadna Fernanda López DíazFoto: N+

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