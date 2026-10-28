Accidente de Trenes en Toledo: Videos de Pasajero Muestran Daños

Un fatal accidente de trenes de alta velocidad se registró hoy en España; aquí te mostramos videos de los daños tras la colisión que dejó al menos 64 personas muertas y decenas de heridas en Toledo, al sur de Madrid.

El accidente ocurrió cerca de la estación de la población de Urda, donde un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe chocó contra un Iryo. Por la colisión, algunos vagones cayeron a un barranco, de acuerdo con los primeros reportes.

El Ave, con 397 pasajeros a bordo, circulaba hacia la ciudad de Sevilla cuando embistió por detrás al Iryo, que se encontraba detenido en la vía con 147 personas, incluido un bebé.

Cuerpos de emergencia, terrestres y aéreos, acudieron al lugar del accidente para rescatar a las víctimas.

El rey Felipe VI de España lamentó el "terrible accidente" en Toledo y envió su pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro" y "tan difícil".

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", dijo el rey de España en un mensaje publicado en X.

Videos del accidente de trenes en Toledo

En redes sociales comenzaron a circular videos del accidente de trenes en los que se observa el desastre en Toledo.

La Guardia Civil española publicó un video desde el aire en el que se ven los trenes descarrilados.

En X, el usuario identificado como RescueYou, reveló videos de uno de los pasajeros. “Un amigo está en el accidente de tren en Toledo, la situación es muy grave”, mencionó.

Sobrevivientes de la tragedia y personas heridas quedaron a la espera de ser rescatados en la zona del accidente.

La colisión de hoy en Toledo ocurrió nueve meses después de un accidente entre trenes de alta velocidad pertenecientes a los mismos operadores y en la misma línea, en el que fallecieron 46 personas.

En dicho accidente, un tren chocó contra otro que circulaba en sentido contrario cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, y descarriló.

Con información de N+.

RMT