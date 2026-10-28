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Accidente de Trenes en Toledo: Videos de Pasajero Muestran Daños

Más de 60 personas murieron por la colisión ferroviaria en España

Accidente de trenes en Toledo, EspañaAccidente de trenes en Toledo, España. Foto: Reuters

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Tragedia en Toledo: choque de trenes deja al menos 30 muertos. Videos muestran el impacto del accidente en Urda. Conoce más sobre esta lamentable noticia.

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