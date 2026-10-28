Internacional

Accidente de Trenes de Alta Velocidad en España Deja Decenas de Muertos y Heridos

El siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla

Equipos de emergencia laboran en el choque de dos trenes en Toledo, EspañaEquipos de emergencia laboran en el choque de dos trenes en Toledo, España. Foto: Europa Press via AP
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