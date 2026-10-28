Accidente de Trenes de Alta Velocidad en España Deja Decenas de Muertos y Heridos

Un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en Toledo, al sur de Madrid, dejó varias decenas de muertos, según publicaron medios españoles citando a distintas fuentes de gobierno.

Según el gobierno regional de Castilla-La Mancha, el saldo de fallecidos es de 64, mientras el de heridos rondaba las 80 personas. Sin embargo, la cifra de muertos podría aumentar por la gravedad del accidente, que según las primeras indagatorias fue por un error humano.

Fuentes del servicio de emergencias informaron a EFE que dos de los vagones cayeron por un terraplén, luego de colisionar a más de 100 km/h.

El gobierno local dijo que 147 personas viajaban en el tren de Iryo y 397 en el de Renfe, por lo que la emergencia es mayúscula en la zona.

Debido al accidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid y Ciudad Real y la región de Andalucía, indicó la compañía española Renfe en redes sociales.

El siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Las autoridades de la región de Castilla-La Mancha, a la que pertenece Toledo, activaron el Plan Territorial de Emergencia.

En tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir a detalle la evolución de la situación.

En una publicación en X afirmó sentirse "consternado ante el grave accidente de trenes".

"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas", agregó.

Y expresó su solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.

En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario.

Ese fue el accidente ferroviario más letal en el país desde uno ocurrido en 2013 que dejó como saldo 80 personas muertas.

Con información de EFE, AFP y AP

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