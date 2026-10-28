Internacional

China Valora Palabras de Mbappé y Real Madrid Se Disculpa Tras Polémica

A pesar de las declaraciones del gobierno asiático, no quedó claro si levantará el boicot contra el futbolista y las transmisiones del club merengue

Kylian Mbappé, delantero del Real MadridKylian Mbappé, delantero del Real Madrid. Foto: Reuters

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