China Valora Palabras de Mbappé y Real Madrid Se Disculpa Tras Polémica

"Concedemos importancia a las disculpas presentadas por la persona implicada", dijo el Ministerio de Exteriores de China refiriéndose a Kylian Mbappé por sus declaraciones sobre un meme relacionado con Mao Zedong.

La broma desató una escalada de reacciones dentro del país asiático, que de inmediato tomó la decisión de dejar de transmitir los partidos del Real Madrid y 'borrar' el nombre del francés de la discusión pública.

A pesar de las líneas de la dependencia, emitidas por el vocero Guo Jiakun, no se aclaró si estas permitirán poner fin a las medidas adoptadas contra el delantero del Real Madrid y el mismo equipo.

Mbappé pidió disculpas en francés, chino e inglés por unas palabras que calificó de "desliz" y reconoció que habían herido a numerosas personas en China y entre las comunidades chinas del extranjero.

Cuestionado sobre si las disculpas contribuirían a levantar el boicot y las medidas adoptadas por instituciones chinas, Guo se limitó a repetir su respuesta anterior, sin precisar qué otras actuaciones podrían ser necesarias.

La polémica comenzó después de que el delantero afirmara en una entrevista que uno de sus memes favoritos era una imagen que superponía su rostro al de un "dictador chino", sin mencionarlo expresamente.

Las declaraciones provocaron la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a los contenidos del jugador en plataformas digitales.

También provocó la suspensión de las retransmisiones de LaLiga por parte de la radiotelevisión estatal china CCTV.

El Grupo de Medios de China (CMG) confirmó el martes que había suspendido desde el lunes las emisiones de la competición española, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, y exigió disculpas públicas al futbolista, al Real Madrid y a LaLiga.

Por su parte, LaLiga pidió disculpas por la ofensa causada y su presidente, Javier Tebas, se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia y evitar que afecte a los acuerdos de cooperación con el país asiático, al que calificó de "socio estratégico".

Este mismo miércoles, el Real Madrid también se pronunció y ofreció disculpas al pueblo chino por las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, que llevaron a la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en China, según un comunicado.

"Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid".

ICM