Ejercito de EUA Ataca a Embarcación en Pacífico Oriental; Cinco Personas Mueren

El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental y mató a cinco personas que iban a bordo, a quienes acuso de "narcoterroristas".

A través de un comunicado, el Ejército estadounidense acusó que la lancha operaba en zonas de tráfico de drogas, por lo que atacó a sus tripulantes.

"El 27 de octubre, bajo la dirección del Comando Sur de los Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó un ataque letal y cinético contra una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental".

Según el texto oficial, "información de inteligencia confirmada reveló la participación activa del buque en el narcotráfico. La operación acabó con la vida de cinco narcoterroristas".

Se trata del ​último de una serie de ataques que, según Washington, tienen ‌como objetivo a los "narcoterroristas", pero que los expertos en derechos humanos condenan como ejecuciones extrajudiciales.

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El gobierno del presidente Donald Trump ha afirmado que las embarcaciones a las que ha atacado desde septiembre ​de 2025 transportaban estupefacientes.

Hasta el momento, estos ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental han cobrado la vida de más de 230 personas.

Por estos casos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y expertos independientes de la ONU han calificado los ataques de ejecuciones extrajudiciales ilegales.

Mientras que la Unión Americana por ‌las Libertades Civiles ha tachado las afirmaciones de la administración ⁠Trump contra aquellos a los que ataca de "afirmaciones sin fundamento y ​alarmistas".

Con información de N+

ICM