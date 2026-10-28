Internacional

Ejercito de EUA Ataca a Embarcación en Pacífico Oriental; Cinco Personas Mueren

El Comando Sur señaló que la lancha operaba en rutas del narcotráfico y se confirmó por inteligencia que se dedicaba a tráfico de estupefacientes

Lancha atacada por el Comando Sur de Estados UnidosEmbarcación atacada por el Ejército estadounidense. Foto: Comando Sur de los Estados Unidos

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