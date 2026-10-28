Política

Cronología de Crisis en el INE: De los Escándalos de Taddei al Interinato de Cruz

Tras el señalamiento de corrupción, consejeros acordaron evaluar a los funcionarios con cargos de decisión, realizar nombramientos de manera colegiada y suspender la entrega de contratos

INELa presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación auditar ampliamente los contratos del INE. Foto: Cuartoscuro.

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