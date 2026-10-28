Política

Blanca Cruz Toma Protesta Como Consejera Presidenta Provisional del INE

Ocupará el cargo hasta que la Cámara de Diputados designe a quien asumirá la presidencia del instituto

Sesión extraordinaria del INE. Foto: N+Sesión extraordinaria del INE. Foto: N+

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