Blanca Cruz Toma Protesta Como Consejera Presidenta Provisional del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó la noche de este martes en sesión extraordinaria a Blanca Yassahara Cruz García como su consejera presidenta provisional.

Cruz García ocupará el cargo de forma provisional hasta que la Cámara de Diputados designe a la persona que ocupará la presidencia del INE hasta abril de 2032.

Consejeros y representantes de los partidos políticos manifestaron su respaldo a la presidenta provisional.

Una vez que concluyó la sesión, se firmó el acuerdo aprobado por el Consejo General y de inmediato se notificó a la Cámara de Diputados. De esta forma podrá arrancar formalmente con los preparativos para lanzar la convocatoria a la nueva presidencia del órgano electoral.

Quien reciba el nombramiento de los diputados permanecerá en el cargo hasta el año 2032, fecha en la que concluiría el periodo de Taddei.

El movimiento en la presidencia del instituto se da tras la renuncia de Guadalupe Taddei en medio de un escándalo de corrupción por presuntos conflictos de interés.

De forma paralela, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una investigación de oficio con respecto al uso indebido de recursos públicos al interior del INE, que abarca los organismos públicos locales electorales, así como empresas, servidores públicos y proveedores.

A la fecha, la ASF cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

Blanca Cruz, de 40 años, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Cuenta con más de 10 años dentro de la estructura del INE, donde ha ocupado cargos como vocal de organización electoral y encargada de despacho en juntas distritales y locales.

AMP