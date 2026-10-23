Panamá Confirma Segunda Muerte 14 Días Después del Terremoto Magnitud 7.7

Aunque el sismo de principios de octubre causó graves daños a la infraestructura en Panamá, 14 días después, las autoridades confirman la segunda muerte y solo 26 personas heridas, informó hoy Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se trata de una mujer de 60 años de apellido Miranda. Se encontraba en coma producto de un traumatismo craneoencefálico grave al caer al suelo mientras intentaba evacuar la escuela en la que trabajaba en Santiago de Veraguas, una pequeña ciudad rural cerca del epicentro del temblor.

La primera muerte ocurrió casi una semana después, las autoridades informaron que la víctima era Elena Barría, de 68 años, quien se encontraba hospitalizada a causa de las lesiones que presentó por el derrumbe de su vivienda.

El 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7.7 se registró a 12 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, Panamá, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Al respecto, el presidente José Rafael Mulino, publicó en su cuenta de X, que Panamá vivió uno de los terremotos más fuertes registrados en lo que va del año, según el Doctor Kit Miyamoto, director ejecutivo de Miyamoto International, una organización global de ingeniería estructural y reducción del riesgo de desastres.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Tras el terremoto, el país anunció que gracias a la cooperación con Google, Panamá ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes.

¿Por qué pese a la magnitud no hubo más víctimas? Según la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), fueron varios factores: la profundidad del sismo a 12,6 kilómetros de profundidad, el terreno y las propiedades de las estructuras influyen en los daños.

El epicentro del terremoto fue en Los Santos, a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Panamá, una región rural y dispersa (24 habitantes por kilómetro cuadrado), además de que en esta zona, el suelo funciona como atenuador, por su matriz rocosa.

Especialistas han destacado las normas de diseño sismorresistente y el comportamiento de las edificaciones levantadas sobre roca sólida.

Información N+