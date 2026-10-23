Internacional

Panamá Confirma Segunda Muerte 14 Días Después del Terremoto Magnitud 7.7

A pesar de las graves afectaciones en infraestructura por el sismo de principios de octubre, el país registra únicamente dos fallecimientos

Edificio colapsado por sismo en Panamá

¿Por qué se presentaron varios sismos en Panamá? Foto: EFE

Esto Se Sabe del Sismo de Magnitud 7.7 de Panamá

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