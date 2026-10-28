Hay Bloqueo de Jubilados de Pemex Hoy: A esta Hora Inicia Cierre en Zona Centro de la CDMX

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizan una nueva protesta este miércoles en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX), en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados que exigen respeto a los derechos adquiridos, eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones, servicios médicos dignos con medicamentos e insumos suficientes, así como certeza jurídica y el fin de las liquidaciones y descensos de nivel.

Toma en consideración que, además, se esperan 4 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Hora y lugar de bloqueo de jubilados de Pemex

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se concentraron a las 9:00 horas en la Secretaría de Energía, ubicada en avenida Insurgentes Sur No. 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que otras organizaciones se sumen en apoyo a esta protesta, entre ellas la Asociaciones de Jubilados de Confianza de PEMEX, Asociación Nacional de Jubilados, Petroleros Unidos por México, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera, A.C., Fraternidad de Petroleros de Confianza Jubilados, A.C, Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. y Jubilados Petroleros de Confianza.

Además, no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de los posible, o utilizar rutas alternas.

Con información de N+

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