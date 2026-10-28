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Hay Bloqueo de Jubilados de Pemex Hoy: A esta Hora Inicia Cierre en Zona Centro de la CDMX

Los inconformes exigen la eliminación de la retroactividad de la reforma al artículo 127 constitucional, incremento anual de las pensiones y servicios médicos dignos

Protesta de jubilados de Pemex en CDMXProtesta de jubilados de Pemex en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención en CDMX: jubilados de Pemex protestan por derechos adquiridos y servicios médicos. Conoce el impacto en el tráfico y sus exigencias.

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¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de Jubilados de Pemex Hoy 28 de Octubre 2026? Cierre en Zona Centro de CDMX | N+