Sigue el Bloqueo de Transportistas en Mexicali Pese a Acuerdo de Canacar y Segob

Más de 60 tractocamiones se concentraron en el Centro Cívico de Mexicali para continuar con las manifestaciones del sector transportista, pese al anuncio de acuerdos entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para retirar los bloqueos y suspender las protestas.

Las unidades llegaron alrededor de las 11:00 horas de este martes y se estacionaron en hilera sobre la calzada Independencia, frente a la Plaza de los Tres Poderes, donde los operadores hicieron sonar sus cláxones para exigir atención de los gobiernos local y federal.

Los transportistas aclararon que no mantienen bloqueada la vialidad, ya que permiten la circulación de vehículos por los carriles disponibles. Sin embargo, advirtieron que permanecerán en el sitio por tiempo indefinido mientras continúan las gestiones para atender sus demandas.

El delegado de Canacar, Ismael Reyes, menciona que han recibido respuesta del Gobierno federal y que la convocatoria para continuar con la movilización provino de la cámara nacional, por lo que mantienen el seguimiento a los acuerdos.

“Esperemos que el día de hoy ya sea el fin de esto, pero todo lo tiene allá a nivel nacional”, señaló, al explicar que buscan presionar para obtener respuestas sin llegar al cierre de vialidades.

Entre las exigencias del sector se encuentran una política fiscal que permita la operación de las empresas y la protección de los empleos, así como tarifas justas y transparentes y medidas contra los cobros abusivos.

La movilización ocurre por segundo día consecutivo en Mexicali. De acuerdo con los representantes, alrededor de 60 unidades se encontraban en el lugar al inicio de la concentración, con la posibilidad de que más transportistas se sumaran durante la jornada.

Información Kitzia Flores

APG