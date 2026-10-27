Marchas

Sigue el Bloqueo de Transportistas en Mexicali Pese a Acuerdo de Canacar y Segob

Los manifestantes permanecerán frente a la Plaza de los Tres Poderes por tiempo indefinido, mientras tanto permiten el tránsito en los carriles disponibles

Continúa Protesta de Transportistas en Mexicali Pese a Acuerdos Anunciados por SegobContinúa Protesta de Transportistas en Mexicali Pese a Acuerdos Anunciados por Segob

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