Política

Cuauhtémoc Cárdenas: De la 'Caída del Sistema' a la Alternancia Política

El ingeniero civil e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río aspiró a la Presidencia de México en tres ocasiones, la primera de ellas se convirtió en una de elecciones más polémicas del país

Cuauhtémoc Cárdenas durante campaña.Cuauhtémoc Cárdenas durante campaña en el año 2000. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
La Historia Política de Cuauhtémoc Cárdenas y las Veces que Fue Candidato a la Presidencia de México | N+