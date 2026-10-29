Cuauhtémoc Cárdenas: De la 'Caída del Sistema' a la Alternancia Política

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, ingeniero civil, político, candidato a la Presidencia de la República, gobernador y jefe de gobierno, fue un personaje clave en la democratización y la alternancia política en nuestro país.

En 1987 fundó la “Corriente Democrática" del Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto a personajes como Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y César Buenrostro.

El objetivo de la Corriente Democrática era recuperar los principios nacionalistas y socialdemócratas del PRI, así como transparentar el proceso mediante el cual el partido definía al candidato a la Presidencia, que era designado hasta entonces por el presidente.

Carlos Salinas de Gortari fue declarado candidato del PRI el 4 de octubre de 1987 y, como consecuencia, la Corriente Democrática inició movilizaciones que derivaron en la ruptura de este grupo con el partido.

En 1988, Cárdenas Solórzano compitió por primera vez por la Presidencia de la República. Fue designado como el candidato de la Corriente Democrática, con el apoyo de organizaciones políticas y sociales como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, entre otras.

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Esa elección presidencial se convirtió en una de las más polémicas de la historia moderna del país.

El 6 de julio de ese año, cuando por primera vez fue posible seguir paso a paso el cómputo de la elección públicamente, el sistema se detuvo mientras los primeros resultados mostraban una mayoría de votos en favor de Cárdenas.

La llamada “caída del sistema” y el triunfo de Carlos Salinas, candidato del PRI, generó una ola de acusaciones de fraude y movilizaciones en todo México, que convirtieron a Cárdenas Solórzano en una figura clave en la transición democrática en el país.

La segunda ocasión en que Cárdenas compitió a la presidencia fue en 1994, ahora como candidato del PRD, partido que fundó en 1989 junto con los partidos, organizaciones y personajes que integraron la Corriente Democrática.

Durante la campaña, participó en el primer debate televisado en la historia de México, y en esa elección perdió ante el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, quien ocupó la candidatura de ese partido luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

La tercera vez que aspiró a la presidencia fue en las elecciones del año 2000 luego de renunciar en 1999 a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cargo al que llegó en 1997 cuando hizo historia al convertirse en el primer jefe de gobierno electo por votación popular en la Ciudad de México, con casi el 50% de los sufragios.

En esta ocasión fue candidato presidencial de la Alianza por México, conformada por el PRD, el PT, Convergencia, el Partido Alianza Social y el Partido de la Sociedad Nacionalista.

La alianza obtuvo apenas el 16% de los votos. El ganador de esos comicios fue Vicente Fox.

El resultado de esta última elección presidencial en la que participó Cárdenas representó la primera alternancia política en la Presidencia del país.

Con información de N+.

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