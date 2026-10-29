Dos Marchas Afectarán Insurgentes y la Zona Centro CDMX: ¿A Qué Hora Inician las Protestas?

Este jueves, miembros de una organización y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán marchas en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), por lo que autoridades urgieron a tomar precauciones viales.

Aquí te informamos a qué hora y dónde se llevarán a cabo las movilizaciones, para que consideres rutas alternas y evites los bloqueos este 29 de octubre.

También puedes seguir todos los canales de N+ para informarte sobre todas las protestas previstas para este día, así como para conocer la situación en las vialidades y el sistema de transporte público en la capital mexicana.

Marcha en zona centro de CDMX

La primera movilización se registrará en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando miembros de la Asamblea por el Común y contra la Guerra se congreguen a las 11:00 horas en la Glorieta de Insurgentes, ubicada sobre las avenidas Insurgentes y Chapultepec, en la colonia Juárez.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los manifestantes partirán de ese punto rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob), en Abraham González número 48, también en la colonia Juárez.

La denominada marcha “¡Alto a la represión!” será en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por las autoridades del Estado y la policía durante las manifestaciones y marchas realizadas en el país.

Así como contra la criminalización de la lucha social, la militarización y por la libertad de todos los presos políticos.

En la protesta participarán organizaciones como Furia No Binarie de Acción Revolucionaria, Justicia Histórica Trans, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y Medio Libre de Comunicación Comunitaria Autogestionado “Radio Zapote”.

La SSC no descartó que se sumen otras organizaciones sociales, la comunidad estudiantil y las familias buscadoras, así como la afectación de vialidades y la realización de pintas durante el desarrollo de la marcha.

Protesta de alumnos de la UNAM

En otro punto, miembros de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la UNAM marcharán en la alcaldía Coyoacán a las 12:00 horas.

Se congregarán en la escultura “El Prometeo-Quetzalcóatl” de esa Facultad, ubicada en el Circuito Investigación Científica, en Ciudad Universitaria.

De ahí avanzarán en marcha rumbo a dos destinos también en CU: La Dirección General del Deporte Universitario y la Torre de Rectoría.

Lo anterior para exigir la renuncia y destitución inmediata del director general del Deporte Universitario debido a inconformidades con su gestión, así como que se realice una auditoría completa de su administración.

Asimismo, solicitarán que se otorguen uniformes, material de entrenamiento adecuado y apoyo económico directo para las diferentes disciplinas y equipos representativos, además de la contratación de entrenadores calificados que cuenten con una remuneración económica justa.

La SSC tampoco descartó que se sumen en apoyo comités estudiantiles de otras facultades y la afectación de vialidades sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta.

SPB