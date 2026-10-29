Marchas

Dos Marchas Afectarán Insurgentes y la Zona Centro CDMX: ¿A Qué Hora Inician las Protestas?

Estudiantes de la UNAM y miembros de una organización se movilizan hoy en diversos puntos de la capital mexicana; conoce aquí sus demandas

Estudiantes durante protesta en Ciudad Universitaria en abril 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEstudiantes durante protesta en Ciudad Universitaria en abril 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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