Internacional

Presentan el 'Papacóptero', la Aeronave Que Usará el Papa León XIV en su Visita a Perú

El pontífice contará además con un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, equipado y presurizado para trasladar pacientes críticos en camilla

Helicóptero Mi17 de la Fuerza Aérea peruana. Foto: Gobierno de PerúHelicóptero Mi17 de la Fuerza Aérea peruana. Foto: Gobierno de Perú

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