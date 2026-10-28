Presentan el 'Papacóptero', la Aeronave Que Usará el Papa León XIV en su Visita a Perú

El Ministerio de Defensa de Perú presentó el 'Papacóptero', un helicóptero Mi17 de la Fuerza Aérea peruana, que se usará para trasladar al papa León XIV en su visita al país sudamericano, donde recorrerá localidades andinas sobre los 2 mil metros de altura, del 11 al 16 de noviembre.

A esta nave se sumarán otros tres helicópteros Mi17, con capacidad para trasladar hasta 24 personas cada uno y hasta cuatro toneladas de peso, además de contar con una autonomía de vuelo de hasta 3.5 horas y tener acceso a visores nocturnos para los vuelos de noche.

El ministerio peruano agregó que se dispondrá de otros dos helicópteros medianos Bell 212 y Bell 412, con capacidad para realizar evacuaciones aeromédicas y trasladar pacientes en camilla hasta hospitales o clínicas con helipuertos.

Además de la tripulación, dichas aeronaves tendrán paramédicos y médicos aeronáuticos, precisó la fuente oficial, teniendo en consideración la reciente cirugía del pontífice en la que se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor cancerígeno.

Los desplazamientos del Papa en Perú, donde desarrolló su actividad pastoral por más de 20 años, contarán además con un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, equipado y presurizado para trasladar pacientes críticos en camilla o incubadora.

Las aeronaves dispuestas para el viaje del sumo pontífice en el Perú se encuentran en condiciones óptimas, tras pasar por un riguroso proceso de acondicionamiento y revisiones técnicas y mecánicas, indicó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo a la agenda prevista hasta el momento, León XIV y su comitiva se trasladarán a bordo de los helicópteros Mi17 en su ruta desde la norteña ciudad de Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), ubicada sobre los 2.000 metros de altura, así como el viaje de vuelta.

Adicionalmente, estas naves facilitarán sus desplazamientos internos en las ciudades de Lima y Cusco, ubicadas sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar.

Para la misa del último día de visita a Perú, el 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, la Fuerza Aérea contará con los mismos helicópteros Bell 212 y Bell 412 para atender cualquier emergencia asociada al santo padre, su comitiva o los asistentes al acto litúrgico.

AMP