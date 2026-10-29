Internacional

¿Quién es Gadi Eisenkot, el Exmilitar que Busca Sacar a Netanyahu del Poder?

El exgeneral, quien perdió a un hijo en Gaza, ha sido un duro crítico de Netanyahu

Gadi EisenkotGadi Eisenkot, el exmilitar que busca sacar a Netanyahu del poder. Foto: Reuters

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