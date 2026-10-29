¿Quién es Gadi Eisenkot, el Exmilitar que Busca Sacar a Netanyahu del Poder?

A falta de que se contabilicen los de "doble sobre", la coalición Pro-Netanyahu aventajó ante la oposición en el Parlamento. Sin embargo, el bloque opositor se ha alzado como un serio contendiente al gobierno de Netanyahu. Te contamos quién es Gadi Eiskenot, el exmilitar que lidera este bloque y que busca desplazar al actual primer ministro.

Como llega a ocurrir en las democracias parlamentarias, las elecciones israelíes tiene un virtual ganador, pero no un nuevo gobierno. Al 29 de octubre de 2026, los resultados de las elecciones en Israel confirman que el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu obtuvo 53 de los 120 escaños del Parlamento, mientras que el bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, consiguió 48. Los partidos árabes sumaron 19 escaños. Para formar una coalición de gobierno con mayoría parlamentaria se requieren al menos 61 escaños

Aunque lidera las votaciones, el bloque de Netanyahu podría no continuar si no consolida las alianzas necesarias. En estas circunstancias, el segundo lugar podría alzarse con el gobierno, si convence a los opositores suficientes. En esta situación se encuentra el bloque opositor liderado por Gadi Eisenkot, que ha obtenido 48 escaños.

Nacido en Galilea en 1960, Gadi Eisenkot es un exmilitar que ya ha servido anteriormente en el gobierno israelí. Entre 2015 y 2019 fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Consiguió notoriedad en 2008 cuando expuso la llamada “doctrina Dahiya”, que clamaba por ataques disuasorios, sin distinguir entre posibles objetivos militares y civiles. El nombre de la doctrina hace referencia al barrio homónimo de Beirut, en Líbano, que fue arrasado por las fuerzas israelíes en 2006 y donde había muchos simpatizantes de Hezbolá.

Sin embargo, Eisenkot habría moderado sus posiciones en los últimos años, en que se ha convertido en un duro crítico de Netanyahu. Tras haber perdido a un hijo durante una operación de Israel en Gaza en 2023, el exmilitar ha puesto en duda las decisiones del gobierno tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Su lugar en la opinión pública podría asemejarse a una versión de derecha moderada de David Grossman, escritor de fama internacional que también perdió un hijo soldado mientras estaba en servicio. La tragedia familiar sensibilizó en su momento a ambas figuras sobre los terrores del conflicto. Pero, mientras que Grossman se ha convertido en una de las principales figuras de la izquierda y ha calificado como un genocidio las acciones de Israel en Gaza, Gadi Eisenkot se mantiene en posición crítica pero no siempre opuesta a Netanyahu.

Durante su campaña, Eisenkot llegó a declarar que Irán o Líbano no era amenazas existenciales para Israel. En cambio, sí ponía en esta categoría a la falta de unión hacia el interior del país. Sus posiciones han seducido a buena parte del electorado, quienes también cuestionan la efectividad de Netanyahu para mantener la seguridad, aunque no están de lado de la izquierda y de los partidos árabes, que claman por el fin del conflicto.

Eisenkot llegó a advertir en campaña que no colaboraría con los partidos árabes por lo que calificó como “una ausencia de valores compartidos”. Cabe señalar que las listas árabes han avanzado ampliamente en estas elecciones. Con 17 escaños, este sector podría ser la fuerza decisiva para formar un gobierno en el parlamento de Israel. Sin embargo, este bloque tampoco desea, a priori, colaborar con Eisenkot.

“No vemos cómo podríamos participar en una coalición en las circunstancias actuales”, dijo a la agencia AFP Yussef Jabareen, dirigente de la Lista Unificada, considerada de izquierda nacionalista. Además de oponerse a la guerra en la Franja de Gaza, Jabareen pide el fin de los asentamientos israelíes en Cisjordania, mismos que son considerados ilegales por el derecho internacional. No obstante, el político ha admitido que bajo algunas circunstancias su sector podría “apoyar un gobierno alternativo, sin entrar en él”, con tal de sacar del poder a Netanyahu.

EDG