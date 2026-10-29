Netanyahu Gana las Elecciones en Israel Con Un 100% Escrutado

El partido del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue el más votado en las elecciones del martes, obteniendo 27 escaños frente a los 21 de Yashar! de Gadi Eisenkot.

Tras el escrutinio del 100% de los votos y a falta de que se contabilicen los de "doble sobre", la coalición pro-Netanyahu obtiene un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y 19 de las dos listas árabes.

Esto es la bisagra necesaria para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento.

Entre los partidos árabes, la izquierdista Lista Conjunta obtendría 11 escaños y la islamista Raam, de Mansur Abás, 8, dos más de los que le atribuían los recuentos parciales del miércoles.

A Netanyahu le faltan así ocho escaños para la mayoría absoluta, y al bloque de Eisenkot, trece, por lo que ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario.

Pero el recuento de los votos de «doble sobre» podría alterar el reparto.

El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, pidió al jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), David Zini, que investigue denuncias sobre una posible "injerencia extranjera" en los comicios después de que el Likud denunciara irregularidades, entre ellas "miles de sobres" con "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam".

Sin embargo, el director de la Comisión, Dean Livne, defendió este jueves la legalidad de los comicios y afirmó que las afirmaciones "carecen de fundamento", sobre una presunta vulneración sistemática de la integridad electoral.

El presidente israelí, Isaac Herzog, recibirá los resultados oficiales la próxima semana y comenzará entonces las consultas con los partidos para encargar la formación de Gobierno.

TLS