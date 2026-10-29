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Netanyahu Gana las Elecciones en Israel Con Un 100% Escrutado

A falta de que se contabilicen los de "doble sobre", la coalición pro-Netanyahu aventajó ante la oposición en el Parlamento

Elecciones en Israel: ¿Seguirá Gobernando Benjamín Netanyahu?Elecciones en Israel: ¿Seguirá Gobernando Benjamín Netanyahu?

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