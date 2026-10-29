Cancillería Confirma 7 Mexicanos Heridos por Choque de Trenes en España; Hay Un Desaparecido

Luego del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda, Toledo, y que ha cobrado la vida de al menos 69 personas y más de 50 lesionados, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en las unidades involucradas viajaban varios connacionales, por lo que activó todos los protocolos necesarios para atender la emergencia.

De acuerdo con las autoridades, se ha establecido contacto con siete personas mexicanas que viajaban a bordo de los trenes.

"Todas recibieron atención médica por lesiones leves y ya fueron dadas de alta", explicaron en un comunicado.

Asimismo, refirió que dan seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana más, de quien hasta el momento su paradero no ha sido confirmado.

AFP

"Personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular realizó el reporte correspondiente a la Guardia Civil en Toledo", puntualizó.

La Embajada continuará en estrecha coordinación con las autoridades españolas y en comunicación con las familias para brindar la asistencia consular que se requiera, recalcó en el texto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente de Trenes en España Suma 69 Muertos; Continúan Labores de Rescate e Identificación

España se encuentra de luto. La colisión de los dos trenes de alta velocidad vuelve a conmocionar a la nación, debido a que es el segundo accidente ferroviario en menos de un año.

Las labores de emergencia continúan, debido a que se presume habría más víctimas entre los restos de las unidades. En el sitio también permanecen familiares de personas que se encuentran desaparecidas, tal es el caso de Manuel San Emeterio, quien busca a Pepe, de 54 años de edad.

"Me voy a quedar hasta que aparezca mi hermano", aseguró a AFP.

En tanto, el rey de España, Felipe VI, dijo durante una visita a los heridos en un hospital, que hay una investigación en marcha, la cual debe esclarecer cómo y por qué ocurrió el accidente.

"Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", indicó.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La mañana de ayer un tren de la empresa estatal Renfe que salió de Madrid rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, el cual se encontraba detenido en la vía porque informó que tenía algunas fallas.

EPP