Internacional

Cancillería Confirma 7 Mexicanos Heridos por Choque de Trenes en España; Hay Un Desaparecido

Personal consular mantiene contacto con las familias de las personas afectadas por el accidente en Toledo

Servicios de emergencia laborando en la zona del accidente ferroviarioAFP
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