Seguridad

Elemento Canino Descubre Bolsa con Narcóticos en Paquetería de Hermosillo

En una segunda intervención, otro elemento perruno descubrió a un sujeto en posesión de droga en calles de la colonia López Portillo de la ciudad

Elemento Canino Descubre Bolsa con Narcóticos en Paquetería de HermosilloElemento Canino Descubre Bolsa con Narcóticos en Paquetería de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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