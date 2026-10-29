Elemento Canino Descubre Bolsa con Narcóticos en Paquetería de Hermosillo

Elementos binomios caninos K-9, de la Policía Estatal, decomisaron narcóticos en una empresa de paquetería y también en la vía pública, con la detención de una persona, en hechos ocurridos en Hermosillo.

Una bolsa sellada al vacío con material vegetal seco, con características similares a un estupefaciente, fue localizada durante una inspección en dicha empresa de paquetería, gracias a la canina “Berta”, que identificó el paquete sospechoso.

En una segunda intervención, en la colonia López Portillo, agentes estatales apoyados por el can “Killy” detuvieron a Miguel 'N', de 40 años.

Durante la inspección le encontraron 12 envoltorios de plástico con una sustancia granulada con características similares a un narcótico.