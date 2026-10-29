Elemento Canino Descubre Bolsa con Narcóticos en Paquetería de Hermosillo
En una segunda intervención, otro elemento perruno descubrió a un sujeto en posesión de droga en calles de la colonia López Portillo de la ciudad
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En una segunda intervención, otro elemento perruno descubrió a un sujeto en posesión de droga en calles de la colonia López Portillo de la ciudad
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Elementos binomios caninos K-9, de la Policía Estatal, decomisaron narcóticos en una empresa de paquetería y también en la vía pública, con la detención de una persona, en hechos ocurridos en Hermosillo.
Una bolsa sellada al vacío con material vegetal seco, con características similares a un estupefaciente, fue localizada durante una inspección en dicha empresa de paquetería, gracias a la canina “Berta”, que identificó el paquete sospechoso.
En una segunda intervención, en la colonia López Portillo, agentes estatales apoyados por el can “Killy” detuvieron a Miguel 'N', de 40 años.
Durante la inspección le encontraron 12 envoltorios de plástico con una sustancia granulada con características similares a un narcótico.