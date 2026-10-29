Módulos Para Tramitar Tarjeta INAPAM en 2026 y Asegurar Pago de Aguinaldo: Requisitos y Horarios

El pago de aguinaldo es obligatorio en México y para todos las personas que deseen cobrarlo, acá te decimos cómo checar los módulos en qué puedes tramitar la tarjeta de INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) en 2026, los requisitos que debes cumplir y los horarios de atención, para que puedas asegurar el apoyo económico.

El aguinaldo 2026 va a empezar a ser depositado pronto, por eso en una nota ya te dijimos cuándo se lo pagan a los beneficiarios del INAPAM y cómo saber cuánto te toca recibir por dicha prestación. Otra gran noticia es que varios derechohabientes de la la Pensión IMSS e ISSTE van a recibir doble pago.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en 2026?

La credencial INAPAM se puede obtener de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar que están instalados en todo el país. Para ubicar la oficina más cercana a tu domicilio debes llevar a cabo los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente link. Selecciona la entidad y municipio en el que vives. Selecciona la casilla "No soy un robot" y da clic en buscar. Checa cuál es el Módulo del Bienestar más cercano para tramitar tu tarjeta INAPAM.

El horario de atención en los módulos INAPAM es de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas de la tarde. Los domingo es de descanso y no hay servicio.

Requisitos para cobrar aguinaldo de INAPAM

Lo siguiente que deben hacer las personas que ya tengan su tarjeta del INAPAM es inscribirse al apoyo de Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores, programa que busca promover empleos remunerados y actividades voluntarias que generen un ingreso para los hombres y mujeres de 60 años de edad en adelante.

Para entrar a dicho apoyo es necesario llenar un formato de Solicitud del programa "Vinculación Productiva" y hacer una entrevista con el promotor del programa. Ten en cuenta que te pueden contratar por hora, jornada o día y el sueldo varía según el tipo de contrato.

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de afiliación, puedes llamar al número 55238680, en un horario de 8:00 am a 15:00 horas, o enviar un correo electrónico a vinculación.productiva@inapam.gob.mx. También puedes acercarte a alguno de los Módulos de Vinculación Productiva. Los demás requisitos y documentos que se deben cumplir para aplicar son estos:

Tener 60 años y más.

Contar con una credencial del INAPAM (original).

Identificación oficial con fotografía (original).

Carnet de Salud IMSS/ISSSTE.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Incluir dos fotografías tamaño infantil.

Todos los adultos mayores que tramiten su tarjeta INAPAM y hagan su inscripción al programa de Vinculación Productiva durante los meses de octubre, noviembre o diciembre 2026, recibirán su apoyo económico correspondiente al aguinaldo hasta finales del 2027, es decir del año entrante.

AO