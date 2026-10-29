Programas sociales

Módulos Para Tramitar Tarjeta INAPAM en 2026 y Asegurar Pago de Aguinaldo: Requisitos y Horarios

Revisa el link para saber dónde están tú módulo más cercano para tramitar la credencial del INAPAM en 2026 y los documentos que debes llevar para cobrar aguinaldo

Módulos para tramitar la Tarjeta INAPAM 2026 y asegurar el pago de aguinaldo requisitos y horarios para solicitar apoyoLos adultos mayores pueden cobrar aguinaldo en 2026 y años posteriores. Foto: Facebook INAPAM

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