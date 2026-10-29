Realizarán el Festival Cempasúchil 2026 en el Volcán Cuexcomate de Puebla

La temporada de Día de Muertos 2026 ya inició y en la capital poblana se han estado anunciando actividades que se realizarán tanto en la cabecera municipal como en sus juntas auxiliares.

Tal es el caso de La Libertad, donde se está llevando a cabo la segunda edición del Festival Cempasúchil que llenará de nostalgia y tradición al Cuexcomate, el volcán más pequeño del mundo.

El evento cultural que está siendo realizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), inició este miércoles 28 de octubre y finalizará el sábado 31 de octubre.

Las actividades previstas para este viernes 30 de octubre incluyen la exposición de ofrendas desde las 10:00 horas y la vendimia de 11:00 a 19:00 horas. Además se presentará el grupo MADMH a las 17:00 horas y habrá una presentación artística a las 18:00 horas.

Para el sábado 31, las acciones iniciarán con un taller recreativo de Día de Muertos a las 13:00 horas, Noche de Museos de 17:00 a 18:30 que incluye el volcán y el concierto Cuexcomate entre Velas a las 19:00 horas.

Para más información sobre el programa del Festival Cempasúchil 2026 en la explanada del Cuexcomate, puedes consultar la página de Facebook de Junta Auxiliar La Libertad.

Con información de N+

GMAZ