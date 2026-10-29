Cultura

Realizarán el Festival Cempasúchil 2026 en el Volcán Cuexcomate de Puebla

Se realizarán diversas actividades tanto al interior como alrededor del sitio ubicado en La Libertad, junta auxiliar de la capital poblana

Festival Cempasúchil Día de Muertos 2026 Volcán Cuexcomate La Libertad Puebla Fechas ActividadesEl evento cultural se mantendrá hasta el sábado 31 de octubre. Foto: Facebook Junta Auxiliar La Libertad

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No te pierdas el Festival Cempasúchil 2026 en el volcán más pequeño del mundo. Actividades culturales y artísticas te esperan en La Libertad, junta auxiliar de Puebla.

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