Sociedad

Madres Buscadoras Piden Ayuda para Jornadas de Búsqueda en Baja California

Integrantes de colectivos solicitaron el apoyo de la ciudadanía con víveres y productos de higiene para financiar las brigadas de noviembre

Madres Buscadoras Piden Ayuda para Jornadas de Búsqueda en Baja CaliforniaMadres Buscadoras Piden Ayuda para Jornadas de Búsqueda en Baja California | Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+