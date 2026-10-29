Madres Buscadoras Piden Ayuda para Jornadas de Búsqueda en Baja California

Integrantes de colectivos de madres buscadoras en Baja California hicieron un llamado urgente a la comunidad para solicitar la donación de víveres y artículos de higiene personal, debido a la falta de insumos y recursos económicos para dar continuidad a sus labores en campo.

Las activistas explicaron que las donaciones ciudadanas serán destinadas directamente a sostener las brigadas y jornadas de búsqueda de personas desaparecidas que llevarán a cabo en distintos municipios del estado del 1 al 14 de noviembre.

Las colectivas enfatizaron que el apoyo de la sociedad civil resulta fundamental para no parar las acciones de localización programadas en la entidad, ante la limitada disponibilidad de apoyos gubernamentales directos para su desplazamiento e insumos diarios.

JMR