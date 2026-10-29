Familias Acuden a la Presidencia de Cd. Juárez Para Exigir la Entrega de Terrenos

La tarde de este jueves, familias acudieron a las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez para exigir respuestas sobre la entrega de terrenos que, aseguran, les fueron prometidos hace más de seis meses, luego de participar en una convocatoria.

Entre los solicitantes se encuentran familias de Chihuahua y de otros estados del país, algunas de las cuales llegaron a esta frontera huyendo de la violencia o en busca de mejores oportunidades laborales.

De acuerdo con los manifestantes, más de 500 familias han sostenido reuniones dominicales con autoridades, quienes les plantearon la posibilidad de acceder a lotes en sectores como Camino Real, Anapra y otras zonas de la ciudad.

Como parte del proceso, los solicitantes acudieron a la Dirección de Asentamientos Humanos, donde entregaron documentación de sus integrantes, cartas de no propiedad y recibos de renta para acreditar su situación económica.

Sin embargo, los manifestantes señalaron que las autoridades actualmente no cuentan con espacios adecuados para establecer a las familias, por lo que tampoco podrían garantizarles el acceso a los servicios básicos.

Ante la falta de una respuesta, Luis Barrios, encargado de congregar a las familias, informó que el próximo jueves acudirán al norponiente de la ciudad para revisar terrenos que ya habían inspeccionado hace seis meses.

Según explicó, en aquella ocasión se les planteó la posibilidad de trabajar en la adecuación de los predios para reducir las condiciones de riesgo y avanzar hacia una solución para las familias que buscan un lugar donde vivir.