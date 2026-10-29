Sociedad

Familias Acuden a la Presidencia de Cd. Juárez Para Exigir la Entrega de Terrenos

Entre los solicitantes hay familias provenientes de otros estados del país que llegaron a Ciudad Juárez en busca de mejores oportunidades laborales

Familias reclaman terrenos prometidosFamilias reclaman terrenos prometidos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familias exigen terrenos prometidos en Cd. Juárez. Más de 500 familias buscan respuestas tras seis meses de espera.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+