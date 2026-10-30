El Vuelo en el Que Huyó Flávio Bolsonaro de Brasil fue Pagado desde Estados Unidos

El vuelo que abordó Flávio Bolsonaro para huir de Brasil fue encargado y pagado por un intermediario del sector aeronáutico desde una cuenta en Estados Unidos. Esto declaró a la agencia AFP el dueño de la compañía aérea que proveyó el servicio.

El empresario argentino Luis Grande, dueño de la compañía Baires Fly que trasladó a Bolsonaro, declaró en una entrevista telefónica: “A mí me contrató un broker a quien conozco desde hace diez años, que vende vuelos y vive en Estados Unidos”.

Según Grande, quien radica en Florida, este intermediario le transfirió un pago de 150 mil dólares. El empresario se negó a revelar la identidad del intermediario que hizo posible la salida de Bolsonaro.

No obstante, de acuerdo con el New York Times, el vuelo habría sido contratado por Jason Miller, un asesor de Donald Trump. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha admitido que concedió un estatus de residencia temporal al excandidato de extrema derecha y a su familia.

Analistas coinciden en que la salida de Flávio Bolsonaro beneficia a Lula da Silva y da credibilidad a las acusaciones que lanzó sobre una supuesta injerencia por parte de Estados Unidos. El hijo de Jair Bolsonaro se ha declarado “líder” legítimo del país y ha asegurado que fue víctima de un fraude electoral. No obstante, no ha aportado pruebas que respalden sus dichos.

Tras darse a conocer su derrota, el senador aseguró que el horario de votación se alargó indebidamente para beneficiar a Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, su propio equipo también solicitó la medida aprobada por el Tribunal Electoral.

Mientras tanto, los partidarios del presidente de Brasil han hecho mofa en línea de las declaraciones de Bolsonaro. En el país sudamericano se han vuelto virales las bromas donde ironizan sobre cómo el político se declaró “líder” del país en el exilio.

El hijo del expresidente es objeto de varias investigaciones judiciales. Su llegada a Florida ocurrió a pesar de que se le había revocado el pasaporte. Se presume que abandonó el país con un pasaporte italiano, pues tiene la ciudadanía de aquel país desde 2023.