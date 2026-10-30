Internacional

El Vuelo en el Que Huyó Flávio Bolsonaro de Brasil fue Pagado desde Estados Unidos

Una empresa pagó 150 mil dólares por el vuelo que llevó a Flávio Bolsonaro y a su familia a Florida

Flávio Bolsonaro al bajar del avión en Estados Unidos¿Quién pagó el vuelo de Flávio Bolsonaro? Información apunta a compañía de Estados Unidos. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+