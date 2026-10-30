Tres Muertos Deja Choque de Dos Helicópteros en el Aire en Oregón, EUA

Dos helicópteros chocaron en el aire este jueves cerca de un pequeño aeropuerto al suroeste de Portland, Oregón, y sus tres ocupantes perdieron la vida, debido a la emergencia fue cerrada una carretera importante, informaron autoridades de Estados Unidos.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 14:15 horas, tras recibir reportes de un accidente a pocos kilómetros al este del aeropuerto de McMinnville, según la Oficina del Sheriff del condado de Yamhill.

Los ocupantes del Robinson R22 fueron identificados como la instructora de vuelo Maddie Aasbo, de 22 años y originaria de Texas, y un estudiante piloto proveniente del Reino Unido, cuya identidad se mantiene bajo reserva a la espera de notificar a sus familiares. El único ocupante del Airbus AS350B3 fue identificado como Tyler Delane Sturdevant, de 38 años y residente de Newberg.

El Departamento de Transporte de Oregón indicó que la carretera 233 fue cerrada a 1.6 kilómetros al oeste de Dayton debido al accidente.

Un testigo relató a medios locales que, mientras se encontraba sobre el techo de un granero, vio cómo dos helicópteros chocaron entre sí y cayeron al suelo, justo fuera del perímetro del aeropuerto y de inmediato se llamó al 911 por la emergencia.

Al respecto Jerry Trimble Helicopters, una empresa de formación de pilotos, informó a través de sus redes sociales que una de sus aeronaves estuvo involucrada en el accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aseguró que está al tanto del incidente, pero que aún se encuentra recopilando información.

McMinnville, se localiza a unos 35 kilómetros al suroeste de Portland, cuenta con una población de aproximadamente 34 mil habitantes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lideran la investigación sobre el accidente.

El pequeño aeropuerto, que ocupa una superficie de 650 acres (263 hectáreas), dispone de dos pistas pavimentadas, según su sitio web. El recinto está rodeado en parte por viviendas y se encuentra cerca del Museo Aeroespacial de Norteamérica.

HVI