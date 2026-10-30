Internacional

Tres Muertos Deja Choque de Dos Helicópteros en el Aire en Oregón, EUA

Las aeronaves siniestradas son un helicóptero Robinson R22 con un piloto a bordo y un helicóptero Airbus H125 que transportaba a dos personas

Dos Helicópteros Chocan en el Aire en Portland, Oregón, EUAUna de las dos aeronaves que colisionó en el aire en McMinnville. Foto: Yamhill County Sheriff's Office

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