Anuncian el Festival Huey Miccailhuitl 2026 en San Pedro Cholula, Puebla

La temporada de Día de Muertos 2026 ya comenzó, y en distintos municipios del estado de Puebla ya iniciaron las actividades conmemorativas para recordar a los que ya no se encuentran entre nosotros.
Tal es el caso del Pueblo Mágico de San Pedro Cholula, mismos que dieron inicio con la primera edición del Festival Huey Miccailhuitl, mismo que llenará las calles cholultecas de nostalgia y tradición.
Entre las principales actividades estará Cholultlán, Circuito Puertas abiertas al inframundo, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre. Se trata de un corredor de ofrendas en donde participará la Iniciativa Privada con restaurantes y hoteles que decorarán sus fachadas para participar.
También se contará con el Domingo de Muertos, un festival cultural y musical que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en el Parque Soria, frente a la Gran Pirámide de Cholula.