Cultura

Anuncian el Festival Huey Miccailhuitl 2026 en San Pedro Cholula, Puebla

Durante este evento los visitantes del Pueblo Mágico podrán participar de diversas actividades conmemorativas por el Día de Muertos

Festival Huey Miccailhutl 2026 Día de Muertos San Pedro Cholula Puebla Fechas ActividadesEl evento tendrá actividades conmemorativas por el Día de Muertos. Foto: Facebook Gobierno de Cholula

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San Pedro Cholula se viste de tradición con el Festival Huey Miccailhuitl 2026. Participa en actividades únicas como el Desfile de Catrinas y conciertos. Conoce más detalles.

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