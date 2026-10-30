Marchas

¿De Dónde Sale la Mega Marcha del IMSS Hoy? Puntos de Inicio y Alternativas Viales en CDMX

La mega marcha del 30 de octubre 2026 va a provocar varios bloqueos en CDMX, pues se va a dividir en horarios y dos puntos de inicio diferentes

De dónde sale la mega marcha del IMSS puntos de inicio y alternativas viales por bloqueos en CDMX hoy 30 de octubre 2026Los trabajadores del IMSS vuelven a salir a las calles de CDMX este viernes 30 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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