¿De Dónde Sale la Mega Marcha del IMSS Hoy? Puntos de Inicio y Alternativas Viales en CDMX

Se esperan varios bloqueos en CDMX por la mega marcha de los trabajadores del IMSS para la mañana y tarde de este viernes 30 de octubre 2026, por eso aquí te mostramos de dónde sale la movilización, pues habrá dos puntos de inicio distintos y las alternativas viales y consejos para evitar el menor tráfico posible.

Para informarte y prevenirte con tiempo, en una nota ya te dijimos a qué hora inicia la mega marcha del IMSS este 30 de octubre y la ruta que van a tener las dos movilizaciones que se esperan en la Ciudad de México, para el día previo a la celebración del Halloween.

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¿Dónde inicia la mega marcha del IMSS en CDMX hoy 30 de octubre?

La marcha del IMSS va a contar con dos contingentes en la capital del país, uno matutino y otro vespertino. El primero sale de las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma número 4, en puntos de las 10:00 horas de la mañana. El segundo recorrido inicia a las 15:00 horas, tiempo de CDMX, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en Avenida Cuauhtémoc.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Sociales vuelven a salir a las calles de la CDMX, luego de rechazar el aumento salarial del ocho por ciento anunciado por Zoé Robledo, director del IMSS. La idea es que se apruebe un incremento del 10%., entre otras demandas.

Alternativas viales por bloqueos en CDMX este 30 de octubre 2026

Debido a que el primer contingente de la marcha inicia se recurrido en Avenida Paseo de la Reforma hacia la Secretaría de Gobernación, en Bucareli. Si necesitas transitar por esta zona de la CDMX las rutas alternas son las siguientes:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle Tokio.

Río Lerma.

Avenida José María Morelos.

Para la segunda parte de la mega marcha del 30 de octubre, la ruta que van a seguir los trabajadores del Seguro Social empieza en Centro México hasta llegar a la plancha del Zócalo CDMX. Las autoridades capitalinas piden a los automovilistas que deban circular por el Centro o por la zona de Paseo de la Reforma, que consideren cortes intermitentes y reducción de carriles en diversos puntos de la ciudad.

AO