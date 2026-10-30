Sujeto Ataca a Balazos a Policías Estatales en Colonia Fundadores en Mexicali, BC

Un enfrentamiento armado se registró en las inmediaciones de la colonia Fundadores donde un presunto agresor disparó contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en la capital del estado.

Durante el intercambio de disparos, un elemento de la FESC resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo que recibió atención médica inmediata, las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El agresor se resguardó al interior de un domicilio, desde donde se continuó realizando detonaciones contra las fuerzas de seguridad, momento en el que fue abatido por los agentes que contra atacaron al sujeto.

En el sitio se mantiene un perímetro de resguardo a cargo de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevan a cabo el levantamiento de indicios y las investigaciones correspondientes.

JMR