Seguridad

Sujeto Ataca a Balazos a Policías Estatales en Colonia Fundadores en Mexicali, BC

Un agente resultó lesionado durante el enfrentamiento, mientras la FGE realiza las investigaciones en el lugar

Sujeto Ataca a Balazos a Policías Estatales en Mexicali, Baja CaliforniaSujeto Ataca a Balazos a Policías Estatales en Mexicali, Baja California | Foto: N+

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