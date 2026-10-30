Balean a Tres Hermanos Durante Festejos de San Judas en Tamaulipas; Uno Murió en Nuevo León

Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados luego de una agresión a balazos que habría ocurrido durante los festejos en honor a San Judas Tadeo, en Tamaulipas. Los afectados fueron trasladados a un hospital de Doctor Arroyo, Nuevo León, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos.

La víctima mortal fue identificada como Juan Pablo Limón Leija, de 33 años, quien murió mientras recibía atención médica. Sus hermanos, Luis Antonio, de 20 años, y Carlos Daniel, de 17, permanecían hospitalizados debido a las heridas que sufrieron durante el ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres jóvenes son originarios del ejido Estanque de los Egiia, en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas.

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Tras la agresión, fueron llevados en un vehículo particular hasta el Hospital General de Doctor Arroyo, en el sur de Nuevo León, para recibir atención médica.

Luis Antonio presentó lesiones por proyectil de arma de fuego en la cabeza y el tórax, por lo que su estado de salud fue reportado como grave. En tanto, Carlos Daniel sufrió heridas en el tórax y la zona de las costillas.

La llegada de los tres hermanos al centro médico movilizó a las autoridades, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Agentes ministeriales acudieron al hospital para recabar información y conocer las circunstancias en las que se registró la agresión.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente el motivo del ataque ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar dónde ocurrió exactamente el atentado, identificar a los responsables y establecer cómo sucedió la agresión contra los tres hermanos.