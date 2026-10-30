Seguridad

Balean a Tres Hermanos Durante Festejos de San Judas en Tamaulipas; Uno Murió en Nuevo León

Un hombre de 33 años falleció mientras recibía atención médica, mientras que sus hermanos, de 20 y 17 años, permanecen hospitalizados con lesiones por arma de fuego.

Hombre muere en hospital en Dr. arroyo.Hombre muere en hospital en Dr. arroyo.

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Durante los festejos de San Judas en Tamaulipas, un ataque armado deja un muerto y dos heridos.

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