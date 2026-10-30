Seguridad

Protección Civil Auxilia a Personas y Automovilistas por la Tormenta Tropical Vance en Mazatlán

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar calles inundadas y arroyos

Protección Civil Auxilia a Personas y Automovilistas por Lluvias en Mazatlán, SinaloaProtección Civil Auxilia a Personas y Automovilistas por Lluvias en Mazatlán. Foto: Protección Civil Mazatlán

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