Protección Civil Auxilia a Personas y Automovilistas por la Tormenta Tropical Vance en Mazatlán

Las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Vence dejaron diversas afectaciones en Mazatlán, donde elementos de Protección Civil realizaron labores de auxilio a personas y automovilistas que quedaron atrapados en zonas inundadas.

Durante los recorridos, los elementos apoyaron a ciudadanos que tuvieron dificultades para desplazarse debido a las acumulaciones de agua principalmente de Zona Dorada, además de auxiliar a conductores cuyos vehículos quedaron varados en vialidades del puerto.

Dos automóviles que quedaron varados en la calle Zaragoza y la avenida Cruz Lizárraga, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Protección Civil mantuvo recorridos preventivos para identificar puntos de riesgo y atender los llamados de la población ante las precipitaciones derivadas del fenómeno meteorológico.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar calles inundadas, arroyos y zonas donde las corrientes de agua puedan representar un peligro.