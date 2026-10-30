Educación

SEP Confirma Días Sin Clases en Noviembre 2026 para Preescolar, Primaria y Secundaria: Lista

Noviembre es el mes marcado con más días de descanso para los estudiantes, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027 para escuelas públicas y privadas.

Salón de Clases Vacio. Días sin Clases en Noviembre 2026.De acuerdo con el Calendario SEP 2026, noviembre es uno de los meses con más días de descanso por festivos y CTE. Foto: Cuartoscuro.
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