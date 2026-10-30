SEP Confirma Días Sin Clases en Noviembre 2026 para Preescolar, Primaria y Secundaria: Lista

Está por comenzar el tercer mes del ciclo escolar 2026-2027, y hay buenas noticias para papás y alumnos: la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla por lo menos tres días de descanso obligatorio. Para que puedas planear las escapadas en familia, en N+ te adelantamos qué días no hay clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.
Si en tu familia hay alumnos de Educación Media Superior o Licenciatura, es importante que consulten en el Calendario Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) si tendrán un mega puente en noviembre 2026.
¿Qué días de noviembre no hay clases para preescolar, primaria y secundaria?
La buena noticia es que según el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), noviembre es el mes que más días de asueto se otorgarán a los estudiantes de Educación básica. En total gozarán de tres días de descanso extra.
Iniciando con el mega puente de 4 días consecutivos por Día de Muertos, que comenzará el viernes 29 de octubre con la celebración de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), en la que participan docentes y directivos y culminará el 2 de noviembre por Día de Muertos.
Seguido del festivo de la Revolución Mexicana que se recorrerá al lunes 16 de noviembre -toda vez que el feriado cae en viernes-, y permitirá a los alumnos descansar durante tres días.
Finalmente, la SEP otorgará un último descanso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria el 27 de noviembre de 2026 con motivo de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), que se celebra cada último viernes del mes.
De modo que los días sin clases quedan de la siguiente manera:
Lunes 2 de noviembre por Día de Muertos.
Lunes 16 de noviembre por Día de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).
Viernes 27 de noviembre por Junta de Consejo Técnico Escolar.
¿El 2 de noviembre es feriado oficial en México?
La respuesta depende de quién consulte el calendario: para los estudiantes y docentes de Educación Básica, el 2 de noviembre sí está considerado como día de suspensión de labores por Día de Muertos.
Sin embargo para los trabajadores del sector público y privado no se trata de un día festivo sino que deberán laborar su jornada normal, toda vez que la LFT no lo considera como feriado oficial.
¿El 16 de Noviembre se paga doble o triple?
Dado que el lunes 16 de noviembre de 2026 sí está contemplado por la Ley como festivo con motivo del Día de la Revolución Mexicana, aquellos trabajadores que laboren ese día cobrarán un salario triple.
El artículo 75 de dicha de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que quienes se presenten a laborar en un día de descanso obligatorio deberán cobrar un salario doble independientemente del sueldo que perciban por su jornada diaria, es decir un pago triple.