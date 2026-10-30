SEP Confirma Días Sin Clases en Noviembre 2026 para Preescolar, Primaria y Secundaria: Lista

Está por comenzar el tercer mes del ciclo escolar 2026-2027, y hay buenas noticias para papás y alumnos: la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla por lo menos tres días de descanso obligatorio. Para que puedas planear las escapadas en familia, en N+ te adelantamos qué días no hay clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Si en tu familia hay alumnos de Educación Media Superior o Licenciatura, es importante que consulten en el Calendario Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) si tendrán un mega puente en noviembre 2026.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), este mes está contemplado un día feriado para los empleados de todo el país, y en una nota previa ya te adelantamos cuáles son las fechas de los descansos obligatorios y quiénes los disfrutan.