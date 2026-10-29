Educación

Suspenden Clases Presenciales en Ciudad Juárez por Lluvias

Exhortaron a estudiantes y familias a mantenerse atentos a los canales oficiales de cada institución ante posibles modificaciones en las actividades académicas

Clases a distancia este juevesClases a distancia este jueves. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protección Civil emite alerta amarilla: clases a distancia en Ciudad Juárez este jueves. Consulta las actualizaciones en los canales oficiales .

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+