Suspenden Clases Presenciales en Ciudad Juárez por Lluvias

Ante el pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes y la alerta amarilla emitida por Protección Civil, la Secretaría de Educación y Deporte determinó que las clases del turno vespertino se impartan a distancia este jueves 29 de octubre en Ciudad Juárez.

La medida aplica a planteles de educación básica, media superior y superior, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles inundaciones y complicaciones viales.

Cada escuela mantendrá comunicación con las familias para dar seguimiento a las actividades académicas. La dependencia informará sobre cualquier actualización, de acuerdo con las condiciones del clima.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez informó que las clases serán virtuales a partir de las 14:00 horas de este jueves. La medida aplica a los campus Norte, que incluyen ICSA, IADA, IIT e ICB, así como a Ciudad Universitaria.

Además, el personal administrativo trabajará de manera no presencial. La institución pidió a la comunidad universitaria mantenerse atenta a sus canales oficiales ante posibles actualizaciones.