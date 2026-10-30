Taxista y Motociclista Terminan Heridos al Ser Impactados por Coche en Veracruz

Un hombre en su auto presuntamente se pasó la luz roja del semáforo y terminó impactando su vehículo contra un taxi y una motocicleta que circulaban sobre la calzada Ejército Mexicano, perteneciente al municipio de Boca del Río.

Testigos en el lugar mencionaron que el presunto responsable habría intentado huir luego del accidente; sin embargo, fue detenido por los ciudadanos, quienes posteriormente lo entregaron a las autoridades.

El conductor de la unidad de alquiler presentó lesiones en las piernas, solo refiriendo dolor por los golpes; sin embargo, el motociclista resultó con fuerte lesión en una de las piernas, así como una posible fractura en una de sus muñecas.

Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo el arresto del presunto responsable de este percance, mientras que una ambulancia trasladó al motociclista lesionado a un centro hospitalario para que recibiera la atención correspondiente.