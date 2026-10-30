Accidentes

Taxista y Motociclista Terminan Heridos al Ser Impactados por Coche en Veracruz

El conductor de un vehículo particular protagonizó un percance en el que dos personas resultaron lesionadas. El presunto responsable intentó escapar del lugar pero fue capturado por ciudadanos

Taxista y Motociclista Terminan Heridos al Ser Impactados por Coche en VeracruzEl motociclista fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que tuvo tras el accidente. Foto: N+

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Accidente en Boca del Río: auto choca con taxi y moto, dejando heridos. El responsable intentó escapar, pero fue detenido por testigos.

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