Matamoros: Siguen Bloqueos con Unidades Incendiadas y Suspenden Clases Mañana

Nuevamente se registran bloqueos y quema de objetos esta noche en Matamoros, Tamaulipas. En esta ocasión, los hechos ocurrieron al oriente de la ciudad, sobre la calle Miguel Barragán, en los límites de los fraccionamientos Fundadores y Cima 1, donde unidades del transporte público fueron atravesadas y varias tarimas se incendiaron para impedir el paso de las fuerzas estatales y federales, que mantuvieron rondines de vigilancia tras los hechos de riesgo registrados durante la tarde.

Ante esta situación, se mantiene el monitoreo de las zonas señaladas y se pide a los ciudadanos evitar transitar por estas zonas.

Respecto a la suspensión de clases en la ciudad, las autoridades educativas informaron que es decisión de los padres. Hasta ahora solo CBTIS 135, 189 y los COBAT son los que han emitido un comunicado al respecto.

Por su parte, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, pidió a la población tomar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como atender las indicaciones de las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 450 elementos y dos helicópteros en Matamoros y la región, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.