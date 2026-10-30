Seguridad

Matamoros: Siguen Bloqueos con Unidades Incendiadas y Suspenden Clases Mañana

Ante esta situación se mantiene el monitoreo de las zonas de riesgo

Matamoros: Siguen Bloqueos con Unidades Incendiadas y Suspenden Clases MañanaMatamoros: Siguen Bloqueos con Unidades Incendiadas y Suspenden Clases Mañana. Foto: @noticias_tams

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