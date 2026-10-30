Dos Camiones Cargados con Abarrotes son Recuperados tras Ser Robados en Veracruz

Dos camiones cargados con abarrotes que presuntamente habían sido robados en el municipio de Chicontepec, localizado en la zona norte del estado de Veracruz, fueron recuperados por elementos de la policía del estado.

De acuerdo con los informes, las unidades salieron de un centro de distribución ubicado en el municipio de Pánuco con destino al municipio de Benito Juárez; sin embargo, se reportó que durante el trayecto fueron interceptadas por hombres armados.

Según lo informado, los sujetos presuntamente habrían privado de la libertad a los operadores de las unidades y, junto con ambos vehículos, se los llevaron con rumbo desconocido.

Basado en estos hechos, se desplegó un operativo que dio como resultado el aseguramiento y recuperación de las unidades en el camino de terracería que conduce de Huautla a Terrerillos, también de Chicontepec. Hasta el momento, la policía del estado ni la fiscalía general han informado sobre estos hechos.