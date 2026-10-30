Seguridad

Dos Camiones Cargados con Abarrotes son Recuperados tras Ser Robados en Veracruz

Los conductores de ambas unidades fueron privados de la libertad en la zona norte de la entidad veracruzana. Más tarde, las autoridades localizaron los vehículos

Recuperan Dos Camiones Cargados de Abarrotes tras Ser Robados en ChicontepecLas unidades salieron de un centro de distribución y en el trayecto fueron interceptadas por sujetos armados. Foto: Archivo | N+

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Operativo en Veracruz: Recuperan camiones robados y liberan a conductores secuestrados. La policía sigue investigando.

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