Dictan Prisión Preventiva Contra Juan 'N' por Presunta Extorsión en Veracruz

Un presunto caso de cobro de piso en el municipio de Coatzintla, localizado en la zona norte del estado de Veracruz, derivó en la imputación de un hombre identificado como Juan 'N', quien enfrenta cargos por extorsión agravada.

Los hechos anteriormente descritos habrían ocurrido en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, de dicho municipio, donde el señalado presuntamente llegó a un negocio acompañado de otras personas para exigir dinero al propietario.

Este caso de presunta extorsión agravada es investigado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), la cual tiene su sede en el municipio de Tuxpan.

Como parte del proceso penal 492/2026, un juez mantuvo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar contra el ahora imputado, mientras continúa el procedimiento judicial para que sea determinada su situación legal.