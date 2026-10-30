Seguridad

Dictan Prisión Preventiva Contra Juan 'N' por Presunta Extorsión en Veracruz

Un hombre enfrenta un procedimiento judicial derivado de la exigencia de dinero realizada al propietario de un negocio en el municipio de Coatzintla

Dictan Prisión Preventiva Contra Juan 'N' por Presunta Extorsión en VeracruzEl señalado llegó a un negocio y presuntamente exigió dinero al propietario. Foto: FGE

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Juan 'N' bajo prisión preventiva mientras se investiga su presunta exigencia de dinero a un comerciante.

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