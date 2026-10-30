Accidentes

Dos Mujeres Resultan Lesionadas tras Volcadura de un Taxi en Tuxpan, Veracruz

En la zona norte de la entidad veracruzana, un vehículo sufrió un percance vial en el que un par de pasajeras terminaron con heridas.

Dos Mujeres Resultan Lesionadas tras Volcadura de un Taxi en Tuxpan, VeracruzLas autoridades investigan para determinar la causa de la volcadura. Foto: N+

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Dos mujeres resultaron lesionadas tras la volcadura de un taxi en Tuxpan. Autoridades investigan las causas del accidente.

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