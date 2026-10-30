Dos Mujeres Resultan Lesionadas tras Volcadura de un Taxi en Tuxpan, Veracruz

Cuerpos de emergencias y autoridades se movilizaron hasta la avenida Cuauhtémoc del puerto de Tuxpan luego de que fuera reportado un percance automovilístico en el que dos mujeres terminaron lesionadas.

Tras registrarse el percance se dio aviso al número de emergencias 911 y minutos más tarde arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron a las mujeres y al conductor en el lugar del accidente.

Elementos de tránsito llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes ya que hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la volcadura del vehículo de alquiler.

Se reportó que las personas que viajaban en el vehículo solo presentaron malestar general, por lo que no fue necesario que se gestionara su traslado a a algún centro hospitalario.

Las autoridades se encargaron de abanderar la vialidad y dieron a conocer que el vehículo siniestrado será remolcado a un corralón