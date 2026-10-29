Sociedad

Continúa Plantón por Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo

Los alumnos exigieron transparencia de los recursos y la destitución de docentes señalados por presunto acoso y misoginia

Permanece Bloqueo en Bulevar Venustiano Carranza por Estudiantes del Instituto Tecnológico de SaltilloLos estudiantes bloquearon ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza. Foto: N+

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