Continúa Plantón por Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo

Se cumplieron 48 horas del plantón de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, quienes el pasado 27 de octubre bloquearon ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, frente a las instalaciones del plantel, para protestar por el incumplimiento de diversos puntos del pliego petitorio que, señalaron, permanecen pendientes desde hace tres años.

Durante la noche del miércoles, los estudiantes sostuvieron una reunión con la directora de la institución, Ania Sánchez; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo que motivara la liberación de la vialidad. Por segunda noche consecutiva, los jóvenes permanecieron en casas de campaña instaladas en el exterior del plantel.

Entre sus principales demandas se encuentran la transparencia en el manejo de los recursos, la destitución de docentes señalados por presunto acoso, machismo y misoginia, así como la atención a las malas condiciones de los sanitarios, el uso de algunos espacios y la falta de materiales en áreas específicas.

Debido al cierre de ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas.