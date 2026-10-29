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CFE Realiza Mantenimiento en Subestaciones de Tijuana Tras Cortes de Energía

Empresarios del sector han destinado recursos propios para reducir pérdidas y prepararse ante las altas temperaturas del próximo año

CFE Realiza Mantenimiento en Subestaciones de Tijuana Tras Cortes de EnergíaCFE Realiza Mantenimiento en Subestaciones de Tijuana Tras Cortes de Energía | Foto: N+

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