CFE Realiza Mantenimiento en Subestaciones de Tijuana Tras Cortes de Energía

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició trabajos de mantenimiento en subestaciones de Tijuana, luego de las interrupciones en el suministro eléctrico registradas durante semanas anteriores, que ocasionaron afectaciones a la industria restaurantera.

Las labores buscan prevenir nuevas fallas en el servicio ante distintas condiciones meteorológicas, como las altas temperaturas y las lluvias, que pueden representar retos para la infraestructura eléctrica.

Por su parte, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) señalaron que han tenido que invertir recursos propios para aminorar las pérdidas ocasionadas por los cortes de energía.

Además, representantes del sector explicaron que trabajan con anticipación en mejoras a sus sistemas internos para enfrentar de mejor manera el incremento de las temperaturas previsto para el próximo año.

Las afectaciones por las interrupciones eléctricas han llevado a los establecimientos a tomar medidas para reducir el impacto en sus operaciones y prepararse ante posibles contingencias en el suministro.

APG