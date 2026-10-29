Sociedad

Día de Muertos en Mixquic 2026: ¿Cuándo Es la Alumbrada y Qué Actividades Habrá?

Caminos de luz y flores de cempasúchil; estas son las ceremonias, rituales y rodadas que esperan en San Andrés Mixquic

Alumbrada en Mixquic en Tláhuacamiliares continúan conservando la tradicional velada en el panteón de Mixquic como parte de los festejos del Día de Muertos
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