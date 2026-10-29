Día de Muertos en Mixquic 2026: ¿Cuándo Es la Alumbrada y Qué Actividades Habrá?

Caminos de veladoras, tumbas cubiertas de flores de cempasúchil y familias enteras que, de rodillas, elevan sus oraciones mientras evocan a sus seres queridos. Así se vive el Día de Muertos en San Andrés Mixquic, uno de los pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, donde la memoria de quienes partieron vuelve a cobrar vida entre aromas de copal, alimentos tradicionales y el resplandor de miles de velas.

Cada año, esta celebración reúne a habitantes y visitantes de distintas partes del mundo, quienes llegan para presenciar una tradición que ha perdurado a través de las generaciones. Entre ofrendas, flores, música y plegarias, Mixquic transforma sus calles y su panteón en un espacio de encuentro entre el recuerdo, la fe y las costumbres que forman parte de la identidad de su comunidad.

El momento más esperado es la Alumbrada en el Panteón de San Andrés Mixquic, una ceremonia en la que las luces artificiales ceden su lugar al brillo de las velas y los cirios colocados sobre las tumbas, en un ambiente de recogimiento que marca uno de los momentos más significativos del Día de Muertos.

¿Cuándo es la Alumbrada en Mixquic 2026?

La Alumbrada se llevará a cabo el lunes 2 de noviembre de 2026, a partir de las 20:00 horas, de acuerdo con el programa oficial. Durante esta ceremonia, las familias se reúnen alrededor de las tumbas de sus difuntos, previamente adornadas con flores de cempasúchil, veladoras y ofrendas. Cuando cae la noche, las luces del panteón se apagan para dar paso a miles de llamas que iluminan el camposanto y dibujan un paisaje de luz.

El ritual forma parte de las tradiciones con las que la comunidad honra a sus muertos y mantiene vivo el vínculo con quienes ya no están. Las oraciones, los recuerdos y, en ocasiones, las lágrimas acompañan a quienes acuden al panteón para compartir simbólicamente con sus seres queridos los alimentos y las bebidas que disfrutaban en vida.

En la tradición del Día de Muertos, el 1 y el 2 de noviembre son fechas dedicadas a recordar a los difuntos. Los altares familiares, las flores, el pan de muerto, los platillos tradicionales y las velas forman parte de los elementos con los que se les recibe y honra.

Día de Muertos en Mixquic: actividades del 29 de octubre al 2 de noviembre

Las celebraciones en San Andrés Mixquic comienzan días antes de la Alumbrada. Las familias preparan el panteón, montan sus ofrendas y participan en actividades culturales que dan forma a una festividad en la que convergen las costumbres comunitarias, la memoria y las expresiones de la tradición prehispánica.

29 de octubre: limpieza y arreglo de tumbas

Los preparativos comienzan con la limpieza y el arreglo de las tumbas en el Panteón de San Andrés Mixquic. Las familias se reúnen para retirar la maleza, acomodar las flores y acondicionar los espacios donde, días después, encenderán las veladoras para honrar a sus difuntos.

Más que una tarea de mantenimiento, este momento representa una forma de expresar cariño y respeto, además de preparar el lugar para uno de los encuentros familiares más significativos del año.

31 de octubre y 1 de noviembre: flores, ofrendas y recuerdos

Conforme se acercan los días centrales de la celebración, las familias colocan ofrendas con alimentos, bebidas, pan de muerto y flores. De acuerdo con las costumbres familiares, los pétalos blancos se relacionan con el recuerdo de las ánimas infantiles, mientras que el cempasúchil, con su color intenso y su aroma característico, ocupa un lugar central en los altares dedicados a los difuntos adultos.

Las ofrendas se convierten así en una expresión de afecto y continuidad: cada alimento, cada flor y cada vela representa una manera de mantener presente a quienes forman parte de la historia de cada familia.

31 de octubre: Rodada del Mictlán

La jornada del sábado 31 de octubre también contempla la Rodada del Mictlán, una actividad ciclista con destino a San Andrés Mixquic.

De acuerdo con los horarios proporcionados, las salidas están programadas de la siguiente manera:

19:00 horas: salida desde la Plaza Tlaxcoaque.

20:20 horas: salida desde Pilares Cocodrilo.

21:10 horas: salida desde Pilares Selene.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre: Juego de Pelota

Como parte de las actividades culturales, el Patronato de San Andrés Mixquic organizará exhibiciones del Juego de Pelota Prehispánica del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Las actividades están previstas de 18:00 a 21:00 horas, en distintos puntos de la comunidad.

2 de noviembre: la Alumbrada ilumina el panteón

El lunes 2 de noviembre llegará el momento más esperado de las festividades: la Alumbrada, programada para iniciar a las 20:00 horas.

Al caer la noche, las familias se congregarán en el panteón para acompañar a sus difuntos en una ceremonia marcada por la luz de las velas, el aroma del copal y el color de las flores. Las tumbas, cuidadosamente adornadas, se transformarán en pequeños altares que, vistos en conjunto, darán forma a un paisaje luminoso.

En medio del silencio, las plegarias y los recuerdos familiares, cada llama simbolizará la permanencia de la memoria y el cariño hacia quienes han fallecido. La Alumbrada no solo convoca a quienes buscan conocer una de las tradiciones más representativas de Mixquic, sino que constituye, ante todo, una celebración profundamente arraigada en la vida de su comunidad.

La Catrina monumental y las ofrendas también anuncian la celebración

El ambiente de Día de Muertos comienza a sentirse desde la entrada de San Andrés Mixquic, donde la alcaldía Tláhuac inició la instalación de figuras monumentales de la Catrina y el Catrín. Estas representaciones se suman a los elementos decorativos que anuncian la llegada de una de las festividades más importantes de la comunidad.