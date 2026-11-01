¿Mañana Hay Clases? SEP Confirma que Estos 4 Días Suspende Actividades en Noviembre 2026: Fechas

Entre las tradiciones del Día de Muertos, la conmemoración de la Revolución Mexicana y las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE), el calendario de noviembre de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla varias suspensiones de actividades que permitirán disfrutar de fines de semana largos durante el penúltimo mes del año.

Ante la cercanía de estas fechas, una de las preguntas que más se repite entre madres, padres de familia y alumnos es: ¿mañana lunes 2 de noviembre hay clases? La respuesta es no. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, los estudiantes de educación básica no tendrán que presentarse a sus planteles.

Pero este no será el único descanso del mes. Noviembre tendrá cuatro fechas de suspensión de actividades escolares, además de un megapuente de cuatro días que comenzó desde finales de octubre.

¿Hay clases mañana lunes 2 de noviembre de 2026?

La SEP contempla la suspensión de labores docentes para este lunes 2 de noviembre, fecha en que México conmemora el Día de Muertos.

Por lo tanto, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional podrán disfrutar de un día sin actividades escolares.

La fecha tiene un significado especial para millones de familias mexicanas, que aprovechan la celebración para colocar ofrendas, visitar los panteones, recordar a sus seres queridos y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad cultural del país.

Este descanso, además, se suma al viernes 30 de octubre, cuando se realizó una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), dando lugar a un periodo de cuatro días consecutivos sin clases: del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Estos son los cuatro días que no habrá clases en noviembre 2026

El calendario escolar 2026-2027 establece cuatro fechas de suspensión de labores docentes durante noviembre. Estas jornadas se aplican a estudiantes de educación básica.

Lunes 2 de noviembre: Sin clases por Día de Muertos. La SEP contempla la suspensión de labores docentes para que los estudiantes no tengan que acudir a clases.

Viernes 13 de noviembre: Día de registro de calificaciones en el que se suspenden clases para poder dar paso a la subida de información.

Lunes 16 de noviembre: Último feriado en México. Descanso por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo día histórico es el 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, jornada en la que docentes y directivos realizan actividades de trabajo colegiado.

Viernes 27 de noviembre: Habrá suspensión de clases para los alumnos por la sesión del Consejo Técnico Escolar.

De esta manera, noviembre tendrá cuatro días adicionales sin actividades escolares para los alumnos de educación básica, sin contar los sábados y domingos habituales.

¿Cuándo será el próximo megapuente de noviembre?

Después del descanso por el Día de Muertos, las familias tendrán una nueva oportunidad para organizar actividades recreativas a mediados de mes.

El lunes 16 de noviembre será día de suspensión de clases por la conmemoración de la Revolución Mexicana. Debido a que el aniversario histórico se celebra el viernes 20 de noviembre, el descanso obligatorio para los trabajadores se recorrerá al tercer lunes del mes.

¿A quiénes aplican las suspensiones de la SEP?

Es importante señalar que las fechas establecidas en el calendario escolar 2026-2027 corresponden a los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto públicos como particulares, incorporados al Sistema Educativo Nacional.

En el caso de estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidad, las fechas pueden variar dependiendo de la institución educativa y de su propio calendario académico.

Por ello, se recomienda consultar los avisos oficiales de cada plantel antes de organizar viajes o actividades familiares.

TLS