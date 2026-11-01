Educación

¿Mañana Hay Clases? SEP Confirma que Estos 4 Días Suspende Actividades en Noviembre 2026: Fechas

Noviembre se perfila como uno de los meses con más oportunidades de descanso para los estudiantes durante el ciclo escolar 2026-2027.

La escuela primaria “Gabriela Mistral” en Berriozábal dio una bienvenida inclusiva a sus nuevos alumnos, utilizando globos, música e interpretación en lengua de señas para integrar a niños con discapacidad auditiva.La escuela primaria “Gabriela Mistral” en Berriozábal dio una bienvenida inclusiva a sus nuevos alumnos. Foto: Cuartoscuro

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