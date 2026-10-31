Educación

SEP Suspende Clases el 2 y 3 de Noviembre: ¿Para Quiénes No Hay Escuelas el Lunes y Martes?

La suspensión de clases aplica para varios alumnos de preescolar, primaria, secundaria y hasta medio superior

Hay suspensión de clases el lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026 qué alumnos SEP descansan en MéxicoVarios alumnos vana tener más días de descanso después de Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro

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