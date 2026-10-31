SEP Suspende Clases el 2 y 3 de Noviembre: ¿Para Quiénes No Hay Escuelas el Lunes y Martes?

Muchos estudiantes gozan del mega puente por el Día de Muertos y ahora ya se confirmó que muchas van a tener un día extra de descanso, por eso acá te decimos para quiénes hay suspensión de clases el lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026 en México.

El primer mega puente de noviembre arrancó desde el pasado 30 de octubre, por eso en una nota te dijimos qué alumnos tienen cuatro días de descanso oficial. También te aclaramos si el lunes 2 de noviembre es feriado y cómo se paga por trabajar esa fecha.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alumnos de Primaria en Punta Chueca Llevan un Mes sin Clases Por Falta de Luz

¿Por qué el lunes 2 y martes 3 de noviembre no hay clases?

La SEP suspende clases en varias escuelas de educación básica y preparatoria porque buscan permitir que estudiantes, maestros y personal administrativo disfruten de las festividades de Día de Muertos 2026 en México.

Los alumnos de la SEP, UNAM, IPN, UAM y demás instituciones de todos los niveles educativos del país ya tienen asegurado el feriado del 2 de noviembre, pero son muy pocos los que van a descansar al día siguiente, es decir, el 3 de noviembre.

¿Para quiénes hay suspensión de clases el lunes 2 y martes 3 de noviembre en México?

Los alumnos que no van a tener clases el 2 y 3 de noviembre son los que realizan sus estudios de preescolar, primaria, secundaria y media superior en alguno de los siguientes municipios de Veracruz:

Astacinga Atlahuilco Benito Juárez Citlaltépetl Coahuitlán Coetzala Coxquihui Coyutla Chalma Chiconamel Chicontepec Chontla Chumatlán Espinal Filomeno Mata Ilamatlán Ixcatepec Ixhuatlán de Madero

A través de redes sociales se dice que tampoco hay clases el lunes y martes próximo en la escuelas SEP del Edomex, pues la medida habría sido mencionada por el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, durante el Congreso Estatal Ordinario del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Aunque esto se mantiene como un rumor, pues hasta el momento no hay confirmación oficial.

AO