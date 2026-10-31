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F1: ¿Qué Pasó con Checo Pérez en la Clasificación del GP de México 2026?

El piloto mexicano se enfrentó a una serie de complicaciones en la primera ronda de clasificación del Gran Premio de la CDMX

Sergio el Checo Pèrez en el tercer día del GP CDMXSergio el Checo Pérez en el tercer día del GP CDMX. Foto: Cuartoscuro

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