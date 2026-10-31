F1: ¿Qué Pasó con Checo Pérez en la Clasificación del GP de México 2026?

Tras una serie de problemas con su monoplaza, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se perdió la última sesión de prácticas rumbo al Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez dentro de la Fórmula 1.

El monoplaza de la escudería Cadillac no salió girar y se cambió incluso su unidad de potencia en la tercera y última tanda de prácticas libres en el recinto de la Magdalena Mixhuca.

El principal contratiempo para el equipo Cadillac ocurrió antes de la clasificación, cuando se realizó un cambio preventivo de emergencia en la unidad de potencia del auto número 11.

El compañero del piloto mexicano, Valtteri Bottas, pudo girar 21 vueltas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gran Premio de México de la Fórmula 1: Cifras de ‘Checo’ Pérez

Previo a finalizar la tercera práctica libre, Cadillac difundió un comunicado para explicar la razón por la que “Checo” no pudo salir a la pista frente a la afición mexicana.

"Tras el inicio de la FP3, estamos realizando un cambio preventivo en la unidad de potencia del coche de Checo antes de la clasificación", dijo el equipo.

Como consecuencia de estas labores, Checo no pudo participar en la tercera práctica libre (FP3).

Este domingo 1 de noviembre en la Ciudad de México, Sergio Pérez saldrá en la posición 21, mientras Valteri Bottas lo hará en la 22.

Práctica del Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro

De esta manera, la clasificación del GP de México 2026 terminó siendo complicada para la escudería estadounidense, que no consiguió colocar ninguno de sus dos autos en la siguiente ronda.

Ahora, el reto para el mexicano y Cadillac será trabajar en los ajustes necesarios para intentar recuperar terreno durante la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hamilton arracará el GP de México en la 'pole position'

Durante la clasificación previo al Gran Premio de la Ciudad de México de este domingo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, arrancará en la pole position; el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, líder de un campeonato saldrá cuarto.

Hamilton, de 41 años, firmó su centésima quinta ‘pole’ en la F1, la primera del año -la primera con Ferrari y la primera desde el Gran Premio de Hungría de 2023.

Antonelli, de 20 años, será noveno en el torneo este domingo.

El joven boloñés marcó el quinto tiempo de la Q3, pero avanza un puesto por la sanción del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que había acabado cuarto; y saldrá desde la segunda fila al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la cronometrada principal.

‘Mad Max’ lo hará desde la tercera hilera, en la que lo acompañará el inglés Lando Norris (McLaren).

El francés Isack Hadjar, de Red Bull, saldrá séptimo, con el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, completando la cuarta fila.

Por detrás de ellos, desde la quinta, arrancarán el neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine).

Con información de TUDN y EFE