Vecinos de Colinas de la Presa Protestan por Falta de Agua en Tijuana, BC

Residentes del fraccionamiento Colinas de la Presa realizaron una manifestación pública para exigir una solución definitiva ante los constantes problemas de desabasto de agua potable que padecen en sus viviendas.

Los inconformes atribuyeron las fallas directamente a una empresa constructora, a la que señalaron de realizar interconexiones irregulares en la red para abastecer a un nuevo fraccionamiento de más de 400 viviendas, sin haber garantizado previamente el suministro para las familias que ya habitan en la zona.

Karim, representante vecinal del asentamiento, explicó que la problemática de desabasto se ha agravado considerablemente a partir del mes de agosto, registrando suspensiones prolongadas del servicio que se extienden por varios días continuos.

Ante la falta de respuestas claras, los residentes exigieron entablar una mesa de diálogo presencial con representantes de la empresa desarrolladora y autoridades competentes para frenar las nuevas conexiones y garantizar el flujo regular de agua potable en el sector.

JMR