Sociedad

Vecinos de Colinas de la Presa Protestan por Falta de Agua en Tijuana, BC

Los residentes reportaron que los cortes del suministro del líquido se han intensificado desde agosto durando varios días consecutivos

Vecinos de Colinas De La Presa Protestan por Falta De Agua en TijuanaVecinos de Colinas De La Presa Protestan por Falta De Agua en Tijuana | Foto: N+

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