Sociedad

Servicios Públicos Operarán de Manera Habitual en Jalisco

Las dependencias de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantendrán sus actividades de manera normal durante el Día de Muertos

Día de Muertos en JaliscoActividades regulares en el Día de Muertos en Jalisco. Foto: N+

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Este 2 de noviembre, los servicios públicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara seguirán operando como siempre

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