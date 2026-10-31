Servicios Públicos Operarán de Manera Habitual en Jalisco

El Día de Muertos, no está considerado como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, por lo que los trabajadores deberán presentarse a sus empleos de manera habitual. Asimismo, los servicios públicos de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantendrán sus operaciones con normalidad.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, esta festividad no está establecida como día de descanso obligatorio, por lo que no implica la suspensión de actividades laborales.

En cuanto a los servicios públicos, municipios como Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara informaron que operarán de manera habitual.

En Zapopan, las rutas de recolección de basura comenzarán a las 6:00 de la mañana; a las 4:00 de la tarde se realizará la limpieza de tianguis y, a las 7:00 de la noche, el retiro de residuos de los contenedores instalados en los cementerios.

Por su parte, en San Pedro Tlaquepaque, el servicio de aseo público se llevará a cabo con normalidad. Incluso durante los días festivos, se mantienen cuadrillas de limpieza en puntos clave del municipio.

En Tonalá, al igual que en el resto de los municipios metropolitanos, continuará activo el servicio de recolección de basura.

Cabe destacar que las dependencias de emergencia también mantendrán sus operaciones, entre ellas los Servicios Médicos Municipales y las coordinaciones de Protección Civil y Bomberos.